La route Bouaye - Saint-Mars-de-Coutais fermée après un accident au passage à niveau

Jusqu'à 16 heures ce samedi, la route entre Saint-Mars-de-Coutais et Bouaye est fermée à la circulation. Un fourgon a percuté une barrière du passage à niveau, ce vendredi soir. Les travaux de réparations sont en cours. Pas d'impact sur le trafic SNCF.

Si vous souhaitez emprunter la route entre Bouaye et Saint-Mars-de-Coutais, ce samedi, ce ne sera pas possible avant 16 heures. Elle est fermée à la circulation après un accident au passage à niveau, ce vendredi soir. Vers 21h30, un fourgon a percuté une des barrières. Des témoins ont donné l'alerte. À l'arrivée des gendarmes, personne dans la camionnette, laissée à l'abandon sur les rails de la ligne Pornic - Nantes.

Un conducteur en fuite

Heureusement, aucun train n'est venu percuter le fourgon. Le conducteur est, pour l'heure, introuvable. Après avoir effectué les premières constations, les gendarmes ne remarquent ni trace d'effraction, ni trace de sang. L'airbag a été déclenché. Un garagiste de Bouaye est venu dégager les rails et une équipe de la SNCF a mis en places des barrières grillagées de deux mètres de haut pour condamner la route aux voitures et au piéton. Elle doit rouvrir au plus tard à 16 heures.