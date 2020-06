La route départementale 1091, entre l'Isère et les Hautes-Alpes, est bloquée dans les deux sens à la suite d'un éboulement. Cette route relie la Grave au lac du Chambon. Une ligne électrique a aussi été emportée par les rochers.

La route départementale 1091 reliant les département de l'Isère et des Hautes-Alpes bloquée par un éboulement

L'information a été donnée très rapidement par le département des Hautes-Alpes, peu après 15 heures, sur sa carte interactive Info Route 05. Un éboulement a momentanément bloqué la route D1091 entre la Grave (Hautes-Alpes) et le lac du Chambon (Isère).

La circulation pourrait être rétablie à partir de 18 heures selon le site Info Route 05, sans plus de précisions pour l'instant. Les services du département des Hautes-Alpes précisent aussi "qu'une ligne électrique a été mise au sol à la suite de la chute de rochers" à la suite de cet éboulement survenu sur le secteur du Grand Clôt.

Il est privilégié d'emprunter les routes nationales 85 puis 94 pour rallier Grenoble à Briançon via La Mure et Gap et inversement pour rejoindre la capitale des Alpes depuis Briançon.