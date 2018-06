C'était le pire scénario possible : la station de Gourette coupée de la vallée, et des Eaux-bonnes à quelques semaines du début de la saison estivale et du passage du Tour de France. La route s'est effondrée sur 50 mètres le 12 juin dernier suite aux inondations. Elle va être rétablie à temps.

Pau, France

La route entre Gourette les Eaux Bonnes sera rétablie pour la saison estivale et même pour le passage de la 19e étape du Tour de France le 27 juillet avec une arrivée prévue à Laruns. C'est l'engagement du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, qui publie ce vendredi le calendrier des travaux. Les travaux débuteront dès ce lundi 25 juin. Ils vont durer entre quatre et cinq semaines, selon les conditions météo. Autant dire que le suspense sera quand même maximal.

Il est prévu de constituer un remblai en terre armée sur une hauteur de quatre mètres, ce qui permettra de réaliser une chaussée de sept mètres de large, comme avant l'effondrement. Le montant des travaux est estimé à 700 000 euros. Cinq entreprises spécialisées ont été consultées pour trouver les solutions techniques, elles se sont appuyées sur les relevés des géotechniciens , des spécialistes de la restauration des terrains en montagne, et des relevés par drone. C'est donc une vraie course contre la montre qui s'engage dès lundi.

Chaussée effondrée sur plus de 50 mètres suite aux intempéries

Suite aux intempéries, la route entre Laruns et Gourette qui doit voir passer le peloton du Tour de France le 27 juillet prochain au cours de la 19e étape entre Lourdes et Laruns, est coupée à la circulation depuis la semaine dernière. La chaussée s'est effondrée sur plus de 50 mètres de long, à 3 kilomètres en aval de la station. La seule solution pour passer par le col du Soulor et l'Aubisque.

Voir la vidéo tournée par notre reporter sur place ce jeudi 14 juin, au lendemain des intempéries.