La route entre Nîmes et Uzès rouvre à la circulation après l'incendie d'une discothèque

La route départementale RD979 était fermée à la sortie de Nîmes, en roulant vers le Pont Saint-Nicolas et Uzès, depuis 11h ce vendredi matin. La circulation est restée coupée six heures. Un incendie a presque complètement détruit une discothèque, le Kheops, en tout cas la toiture est réduite en cendres. Deux engins des sapeurs-pompiers et une vingtaine de soldats du feu, des agents également d'Enedis étaient mobilisés sur l'intervention.

La discothèque Le Kheops à Nîmes a pris feu, le bâtiment est presque entièrement détruit, surtout la toiture © Radio France - Tony Selliez