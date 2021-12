"La route n'est pas un terrain de jeu" : l'appel des proches de Marine, renversée à Tours, à la marche blanche

"Plus jamais ça !" Les mots sont écrits sur la banderole en tête de cortège. Une cinquantaine de personnes suivent derrière, venues ce samedi à cette marche blanche rendre un dernier hommage à Marine, mortellement renversée par un automobiliste à Tours, le 7 novembre dernier. Pour ses proches, c'est également l'occasion de sensibiliser à la sécurité routière.

Une marche blanche organisée par les parents et la tante de Marine

Dans le silence, la marche blanche, organisée par la famille, s'est élancée du Pacio, cette boîte de nuit rue des Fusillés à Tours où Marine avait passé la soirée, avant de rentrer à pied. Le cortège a ensuite rejoint le lieu de l'accident, boulevard Winston-Churchill, à l'entrée du rond-point Saint-Sauveur. C'est là qu'un chauffard a percuté la jeune femme de 24 ans, également sapeur-pompier volontaire, alors qu'elle traversait à un passage piéton, la projetant plusieurs mètres plus loin.

Le cortège s'est recueilli sur les lieux de l'accident, boulevard Winston-Churchill près du rond-point Saint-Sauveur à Tours. © Radio France - Chloé Martin

"Ce chauffard n'a pas seulement pris une vie. Il a pris une famille entière, des amis, et surtout, il laisse derrière une petite fille de 4 ans qui ne vivra plus avec sa maman", souffle Stéphanie, la mère de Marine. Une histoire qui touche Nathalie, une collègue animatrice de la jeune femme venue soutenir ses proches. "Mes deux filles ont quasiment son âge, ça m'a beaucoup ébranlée d'apprendre ce qui lui était arrivé".

"La route n'est pas un terrain de jeu"

Car cela peut arriver à tout le monde. "Aujourd'hui, c'est ma fille, mais nous ne sommes pas les seuls à pleurer un enfant", déplore Stéphanie. Elle veut désormais faire passer un message de prévention routière. "La route, on la partage avec courtoisie, ce n'est pas un terrain de jeu. Quand on roule, on doit respecter le code de la route, mais on doit aussi respecter les autres."

La tante de Marine, Françoise, insiste également sur ce point. "Un accident peut arriver à tout le monde, mais on ne peut pas conduire en ayant consommé de l'alcool, des stupéfiants ou des médicaments", explique-t-elle.

La famille dans l'attente du procès du conducteur

La famille attend maintenant des réponses, lors du procès du conducteur. Le jeune homme de 24 ans, actuellement en détention provisoire, est poursuivi pour homicide involontaire, aggravé par un délit de fuite. Après l'accident, il avait alors pris la fuite avec ses trois passagers, avant de se rendre au commissariat le lendemain. En raison du délai, son taux d'alcoolémie ne pourra jamais être établi, mais lui affirme ne rien avoir bu.

Le portrait de Marine et des roses blanches ont été déposées là où la jeune femme a été projeté au sol, lors du choc de l'accident. Elle allait avoir 25 ans fin novembre, était maman d'une petite fille de 4 ans et était pompier volontaire. © Radio France - Chloé Martin

"Je n'arrive pas à accepter ce délit de fuite. Quand on n'assume pas, c'est qu'on a des choses à se reprocher. Je veux qu'il avoue et que la justice soit à la hauteur", espère Stéphanie. "Nous irons jusqu'au bout pour Marine."