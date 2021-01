La route pour accéder au Ballon d'Alsace coupée jusqu'à lundi matin

L'accès au Ballon d'Alsace est coupée depuis ce dimanche et le sera encore jusqu'à ce lundi matin. Décision prise par le gendarmerie du Territoire de Belfort après plusieurs chutes d'arbres dans l'après-midi causées par les dernières chutes de neige.

Il n'est plus possible depuis ce dimanche 17 janvier d'emprunter la route pour accéder au sommet du Ballon d'Alsace. Elle ne rouvrira qu'à partir de ce lundi 18 janvier au matin, "entre 7h et 9h", précise la gendarmerie du Territoire de Belfort.

Les militaires ont d'abord fermé l'accès à 15h30, lorsque, à cause des chutes de neige des derniers jours, un premier arbre est tombé sur la chaussée. Plusieurs autres ont également chuté par la suite.

Risque de nouvelles chutes d'arbres dans la nuit

Le bus du Ballon était par exemple bloqué au niveau du Saut de la Truite, indique Optymo dans un communiqué. Si les services du département ont pu dégager assez rapidement la chaussée, vers 16h, la gendarmerie a décidé de couper la route après Lepuix. Décision motivée par le risque de voir encore de nouveau arbres se casser sous le poids de la neige puis tomber pendant la nuit.

La cinquantaine d'automobilistes stationnée en au sommet du Ballon d'Alsace a tout de même pu redescendre normalement.