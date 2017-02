La Ruche Roannaise: relaxe totale pour le patron, soupçonné de fraude sur la qualité de sa marchandise

Le Tribunal correctionnel de Roanne relaxe ce lundi le responsable de la Ruche Roannaise, entreprise spécialisée dans l'apiculture et la production de miel. L'homme était poursuivi pour fraude sur la qualité de sa marchandise.

Le Tribunal Correctionnel de Roanne n'a finalement pas suivi les réquisitions du Procureur de la République, qui réclamait une amende de 12.000 euros pour l'entreprise et de 3.000 euros pour son patron.

Lors de l'audience, la semaine dernière, le jeune patron de la Ruche Roannaise est venu avec un pot de miel français et un autre étiqueté "origine communauté européenne". Un exposé pour montrer que ces deux produits sont bel et bien différents et qu'il ne faut pas s'étonner que le miel français soit meilleur et plus cher que l'autre.

Ce qui gênait le Procureur, c'est que l'autre miel venait d'Espagne et que cela n'apparaissait jamais sur l'étiquette. "On ne peut pas vendre quelque chose qu'on ne peut pas tracer. Il y a donc tromperie envers les acheteurs intermédiaires et les consommateurs. La Ruche Roannaise est loin d'être un exemple pour un produit dont on évoque toutes les vertus", avait-il asséné.

Sauf que d'après l'avocat du prévenu, et donc d'après le jugement rendu, les pratiques de l'entreprise roannaise sont certes, imprécises, mais tout à fait légales. En France, l'origine d'un miel n'est écrite que s'il provient d'un seul pays. C'est pourquoi il est facile de commercialiser des miels qui viennent de Chine, mélangés à d'autres, pour finalement être étiquetés "origine hors communauté européenne".