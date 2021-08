Les poids lourds ne pourront plus rouler dans la rue principale de Saint-Jean-de-la-Blaquière, près de Lodève. Les riverains le demandaient depuis des années. L'arrêté a été validé à la mi-juillet.

Les poids lourds ne passeront plus à Saint-Jean-de-la-Blaquière

La Grand-Rue de Saint-Jean-de-la-Blaquière, près de Lodève, devient interdite aux poids lourds. Les riverains de cet axe principal étroit le demandaient depuis une dizaine d'années. "J'ai vu des camions arracher des câbles électriques, frôler les volets" raconte Jean-Pierre Ferrand qui vit dans cette rue depuis vingt ans. L'octogénaire se souvient "avoir été interpellé plusieurs fois par des chauffeurs qui s'arrêtaient pour me demander s'ils pouvaient passer."

Jean-Pierre Ferrand vit à Saint-Jean-de-la-Blaquière depuis vingt ans. © Radio France - Morgane Guiomard

Des riverains entendus

Jean-Pierre n'est pas le seul a avoir été marqué par le passage récurrent des poids lourds. Son voisin, Michel Cleuzur, se remémore en souriant : "un chauffeur bloqué au milieu de la rue qui reculait de quelques centimètres à chaque fois qu'il essayait de passer sa vitesse... Un trente tonnes qui aurait pu finir par rouler en marche arrière jusqu'en bas de la rue !"

Michel Cleuzur vit dans la Grand-Rue de Saint-Jean-de-la-Blaquière. © Radio France - Morgane Guiomard

Un dossier politique qui traîne depuis des années

La question d'interdire le passage des 3,5 tonnes se pose depuis longtemps. Le dossier s'est passé de maire en maire. C'est finalement sous la mandature de Bernard Jahnich que l'arrêté a été validé à la mi-juillet. L'élu se réjouit : "La seule solution était de dévier la circulation. À partir du moment où on la dévie, on la déporte sur d'autres routes. Ici, c'est par l'itinéraire de Le Bosc et Saint-Félix-de-Lodez donc ce travail est le fruit d'une collaboration avec les maires de ces communes."

Les panneaux de signalisation devraient être bientôt installés. Les conducteurs de la société Vinobag qui passaient souvent par cette rue sont d'ores et déjà prévenus.