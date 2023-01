"La rue Verdi, c'est un enfer" : le quotidien des habitants du quartier Fontbarlettes, à Valence

"Quand je sors, j'ai peur. Je ne sais pas ce qui se passe, il y a des tirs comme ça". Cette dame ne donnera pas son nom, ni son adresse. Elle habite rue Giuseppe Verdi, depuis plusieurs années maintenant, à quelques dizaines de mètres d'un endroit bien identifié comme étant le point central de vente de drogue - les prix sont affichés sur la porte, l'endroit indiqué par des tags fléchés (voir photos). Ces dernières semaines, le bruit des balles de kalachnikov est devenu son quotidien, à tel point que plus de 70 CRS ont été appelés en renfort, dimanche 15 janvier, au quartier Fontbarlettes.

"Quand j'entends les tirs, je m'allonge chez moi"

Ces tirs ne sont pas nouveau, "mais ces derniers temps c'est beaucoup plus que d'habitude, je les ai vu, ils tirent en l'air depuis un scooter", témoigne la voisine d'en face. "Maintenant quand j'entends les tirs, je m'allonge. Vendredi, il y avait mon petit-fils, on s'est allongé, on ne peut pas rester debout, imaginez qu'une balle traverse la fenêtre". L'habitante raconte la terreur au quotidien, de pire en pire depuis 1986 et son arrivée dans le quartier. "Ici, la police ne peut pas venir, ils se font caillasser".

"La moula", autrement dit la drogue (cannabis), est facile à trouver dans le quartier Fontbarlettes © Radio France - Alexandre Berthaud

La porte du 11 rue Verdi, à Valence, à quelques mètres du point de vente de la drogue. Des prix sont affichés. © Radio France - Alexandre Berthaud

Tous les habitants interrogés dans cet immeuble parlent de la même violence, d'une vie désagréable. "Si on pouvait, on partirait tous", assène un homme. Des propos corroborés par Alain Bonnet, de l'Union Locale de la CLCV (association de défense des consommateurs, locataires et copropriétaires). "On a beaucoup de demandes de mutation, et à l'inverse, pas mal de personnes qui refusent de venir s'installer ici". Certains parlent même d'immeubles quasiment vides. "Ce sont des gens bien ici, et ces jeunes qui sont une cinquantaine donnent une mauvaise image du quartier", renchérit Alain Bonnet. Les CRS mobilisés vont de nouveau patrouiller ce lundi 16 janvier au soir.