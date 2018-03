Fameck, France

Le message s'est répandu en quelques minutes sur les réseaux sociaux dimanche soir. Selon un post Facebook retiré depuis ce lundi, un jeune de 19 ans qui circulait sur une moto se trouverait entre la vie et la mort, après une course poursuite avec la police qui s'est terminée dans un mur.

Face à face tendu entre 70 personnes et les gendarmes

Des propos pris pour argent comptant à Fameck. Dans la soirée de dimanche, 70 personnes, le visage dissimulé par une capuche ou une cagoule, sont descendues dans les rues de Fameck pour en découdre avec les forces de l'ordre. 4 voitures et 12 poubelles ont été incendiées, le face-à-face tendu a duré une partie de la nuit, de 21h30 à 4h du matin. L'hélicoptère qui a survolé la zone a permis de ramener le calme, mais dans la nuit de lundi à mardi trois voitures et une poubelle ont encore brûlé.

Une "rumeur" ?

Une enquête a été ouverte mais la gendarmerie se défend. Elle parle de "rumeur" : il n'y a jamais eu de course poursuite, il n'y avait pas de policier sur place mais des gendarmes, et le jeune motard originaire de Florange n'avait pas 19 ans mais 26 ans. Selon la gendarmerie, le motard a d'abord échappé à un premier contrôle vers 16h15 dimanche. Les militaires ne l'ont pas pris en chasse mais une autre patrouille est retombée sur lui quelques minutes plus tard. C'est en voulant contourner les gendarmes que le pilote a heurté un trottoir et a terminé sa course dans un muret. Il a été admis à l'hôpital Bel-Air de Thionville. Il est touché à la tête et à l'épaule.

Une version qui ne convainc pas la famille du jeune homme : elle envisage de porter plainte contre les gendarmes.

Pas d'interpellation

Dans cette affaire il n'y a eu aucune interpellation. Les fauteurs de troubles n'ont pas pu être identifiés, notamment parce que les 12 caméras de vidéosurveillance du secteur ont été dégradées il y a quelques semaines.

"Un accident déplorable" pour le maire PS Michel Liebgott

Le maire socialiste de Fameck, Michel Liebgott, déplore l'accident de moto. Mais selon lui, la tension témoigne "d'un trafic ambiant qui tente de reprendre la main dans la ville". L'ancien député estime que "les désagréments sont quotidiens lorsque le deal se répand, lorsque des gens viennent de l'extérieur vendre de la drogue, lorsque que les habitants ne peuvent pas dormir la nuit, lorsque les gens sont menacés la journée dans les cages d'escalier". Pour Michel Liebgott, les gendarmes veulent mettre fin aux petits trafics et "ça ne plaît pas à ceux qui en ont fait leur pain quotidien".