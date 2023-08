Un incendie a menacé deux pavillons ce mercredi à Garat en Charente

Ce mercredi 23 août, vers 15h30 les pompiers de Charente ont été appelés pour un incendie, au hameau de Cabarot, à Garat au sud d'Angoulême. L'incendie s'est rapidement propagé sur les pavillons voisins embrasant totalement deux jardins. Mais heureusement, les pompiers sont arrivés à temps pour limiter les dégâts., et la propagation au réseau téléphonique. L'un des pavillons était inoccupé, et l'occupante de la deuxième maison est sortie d'elle-même de son domicile. Rapidement, le feu a été maîtrisé. On ne sait pas encore comment le câble a pris feu. Une équipe d'ENEDIS doit intervenir en fin de journée ce mercredi pour sécuriser la ligne à haute tension endommagée.

L'un des jardins incendiés © Radio France - Pierre MARSAT

