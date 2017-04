La saison des vols dans les campings redémarre

Une dizaine de vols ont déjà été signalés dans l'est tourangeau depuis le début de l'année. Un phénomène classique pour la période, et qui est apppelé à s'amplifier dans les semaines qui viennent.

Le beau temps revient, les campings rouvrent... Et les cambrioleurs se frottent les mains ! C'est un phénomène malheureusement classique en cette période. Depuis le début de l'année les gendarmes ont déjà constaté une dizaine de vols dans des campings de l'est tourangeau, dans le secteur d'Amboise notamment. Et ils savent que ce phénomène, dans un sommeil relatif depuis septembre dernier, va s'amplifier dans les jours et les semaines qui viennent avec la réouverture de tous les campings du département.

Les gendarmes appellent cela des vols d'opportunité

Les cambrioleurs pénètrent dans les campings, de jour comme de nuit. Ils essayent de repérer par exemple des caravanes mal verrouillées, voire pas du tout fermées, des vitres entrouvertes, des clés, des portefeuilles, de l'argent liquide ou encore des bijoux posés en évidence sur la table du mobil home juste devant la fenêtre en plastique. Les caravanes et autres campings car ne sont pas particulièrement sécurisés, il est bien plus simple de s'y introduire que dans une vraie maison. Il faut aussi noter le comportement sans doute plus négligent des vacanciers, qui ne pensent pas à se protéger autant que lorsqu'ils ne sont pas en vacances justement.

Les gendarmes les appellent donc à être aussi vigilants que lorsqu'ils sont chez eux, à bien fermer toutes les portes et à verrouiller leurs voitures. Ils demandent aussi aux gérants de vider leur caisse régulièrement. Les campings font partie de ces sites commerciaux qui brassent beaucoup d'argent liquide et qui ne le stockent pas forcément derrière des portes blindées.

Les gendarmes vont donc reprendre contact avec les gérants de campings, leur rappeler les messages de prévention ainsi qu'aux vacanciers. Ils vont aussi faire des patrouilles plus régulières pendant toute la saison estivale.