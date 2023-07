La salle des fêtes de Rougemont-le-Château saccagée après un baptême

A Rougemont-le-Château, dans le nord-est du Territoire de Belfort, c'est la consternation. Ce dimanche, en fin de nuit, vers 5h30 du matin, la salle des fêtes, plus connue comme salle du Cercle, du nom de l'association qui s'en occupe, a été entièrement saccagée. Le local avait été loué pour un baptême par des membres de la communauté des gens du voyage. Quand, au petit matin, une fois la salle rangée et fermée, d'autres individus de la même communauté sont arrivés. Selon les gendarmes, des échauffourées ont alors éclaté, et les casseurs ont littéralement vandalisé la salle. Ces affrontements auraient eu lieu sur fonds de consommation d'alcool selon les premiers éléments de l'enquête.

ⓘ Publicité

"Un véritable saccage"

Michel Prince est le président de l'association du Cercle qui possède et gère la salle. Ce dimanche, il est encore sous le choc comme il l'a confié à France Bleu Belfort-Montbéliard **"Je n'en reviens pas d'avoir mis une salle dans un tel état alors qu'on se donne de la peine pour la tenir propre. Toutes les fenêtres sont cassées, les congélateurs sont couchés par terre, les tables sont retournées les pieds en l'air, la vaisselle, il y avait une centaine de couverts, tout a été renversé, les extincteurs sont vides, les portes arrachées, un véritable saccage" se désole le responsable du Cercle.

Des mariages annulés

Evidemment, ces dégradations ne sont pas sans conséquences. Financières déjà "mais nous ferons les estimations avec les assurances" prévient Michel Prince, plus contrarié sur l'impact pour les événements prévus dans les semaines à venir "On a prévenu un couple qui devait se marier dans 15 jours dans cette salle, ce n'est pas de notre faute, mais ils vont avoir du mal à retrouver une salle en si peu de temps" explique le président de l'association du Cercle de Rougemont-le-Château. "La salle va rester fermer jusqu'à l'automne je pense" en concluant, dépité "Je ne pensais pas que cela pouvait arriver chez nous à Rougemont." L'association du Cercle va porter plainte ce mardi en gendarmerie de Giromagny en charge de l'enquête.