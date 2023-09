La séance agitée se termine par un dépôt de plainte au cinéma Le Rexy de Saint Pierre en Auge

Cette séance autour du succès Barbie avait attiré l'attention de jeunes collégiens qui avaient décidé de voir ensemble le film ce vendredi soir. La bande assez indisciplinée s'est fait remarquer dès la file d'attente mais c'est lumière éteinte que les collégiens ont été plus que dérangeants pour les autres spectateurs. Installés au balcon, parlant fort, sautant sur les sièges , ils ont poussé deux bénévoles du cinéma à d'abord tenter de les résonner puis finalement de les faire sortir de la salle en appelant la gendarmerie.

Quand ils ont vu que les bénévoles appelaient les gendarmes, les jeunes sont tous sortis mais l'un d'entre eux a brisé les vitres de la porte d'entrée à coup de poing.

L'incident n'a pas été sans provoquer une grosse frayeur auprès des spectateurs mais aussi des bénévoles. Jamais le Cinéma Le Rexy n'avait connu une séance aussi animée mais pas de quoi décourager les quarante bénévoles qui ont repris depuis 2006 la gestion du Cinéma. Une plainte a été déposée.

ⓘ Publicité

"Quand les spectateurs viennent à la séance, ils ne peuvent pas imaginer tout le temps de préparation que cela suppose en amont, explique Brigitte Ferrand, la présidente de l'association le Cinéma Le Rexy. C'est vrai qu'on a parfois quelques découragements, disons qu'on est mal payé en retour quand on a ce type de soirée mais il ne faut pas dramatiser. Nos spectateurs nous ont envoyés des messages de soutiens. Et nos bénévoles ont gardé la tête froide et on va faire face à la situation tranquillement. J'espère que cela ne se reproduira pas et on va tout faire pour que cela ne se reproduise pas."