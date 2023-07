La secouriste raconte comment elle a sauvé une vie sur une plage des Pyrénées-Orientales

Ce sont les héros du jour dans les Pyrénées-Orientales : l'équipe de sauveteurs du poste de secours numéro trois de la plage de Saint-Cyprien. Ce vendredi matin, vers 11h15, une dame d'une soixantaine d'années se baigne dans la mer à une cinquantaine de mètres du rivage quand elle est victime d'un arrêt cardiaque .

Immédiatement deux secouristes se jettent à l'eau pour lui venir en aide. Valérie Mas, sauveteuse depuis 15 ans à Saint-Cyprien, témoigne sur France Bleu Roussillon :" C'est notre collègue qui était en haut sur la vigie qui a aperçu la dame. Immédiatement je me suis mise à l'eau avec mon collègue Christophe. Dans ces cas-là, on ne réfléchit pas, on sait que chaque seconde compte. On l'a donc ramenée sur la plage et on a constaté qu'elle était en arrêt cardio-respiratoire. Nous avons délivré un premier choc avec le défibrillateur avant de continuer la réanimation et c'est là que nous avons ressenti un pouls ! "

"Du soulagement et surtout de la joie !"

Valérie Mas et ses collègues veillent alors sur la victime jusqu'à l'arrivée des pompiers. "Quand elle est partie avec l'hélicoptère, elle était consciente. Elle ne m'a pas parlé mais elle a cligné des yeux, elle a bougé la main et accroché mon regard. A partir de là, j'ai su que ça allait être bon. Ce qu'on ressent ? Du soulagement mais surtout de la joie parce que c'est toujours un bonheur de ramener une personne à la vie."

Valérie Mas fait partie de la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme. Il s'agissait ce vendredi matin de son deuxième sauvetage depuis le début de l'été sur la plage de Saint-Cyprien.