27 cambriolages élucidés dans 12 départements : reconnaissez-vous certains de vos objets volés ?

Reims, France

La Section de Recherches de Reims (Marne), accompagnée du groupement de gendarmerie de l'Aube ont mis fin à une série de 27 cambriolages commis dans 12 départements français depuis mars 2019. Sont concernés : l'Aisne, les Ardennes, l'Aube, la Côte-d'Or, le Loiret, la Marne, la Meuse, la Nièvre, l'Orne, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne et la Somme. Les quatre personnes mises en cause sont d'origine chilienne. Elles sont en détention provisoire dans plusieurs maisons d'arrêt de la région Grand Est et risquent jusqu'à 15 ans de réclusion criminelle. Une information judiciaire a été ouverte pour "vol aggravé et association de malfaiteurs".

Interpellation à 500 mètres de la frontière belge

L'histoire commence en mars 2019 avec un premier cambriolage dans l'Aube. La voiture des suspects est localisée dans la petite couronne parisienne avant de refaire surface en mai. Les suspects refusent d’obtempérer à un contrôle routier, provoquent un accident et s'enfuient. L'investigation bat de l'aile jusqu'au mois d'août où les gendarmes marnais et aubois localisent et identifient les mis en cause. Il faudra attendre le 24 septembre dernier pour prendre en flagrant délit trois des quatre suspects, âgés d'une vingtaine d'années. Ils sont localisés sur le périphérique parisien avec, dans le coffre, le butin de leur dernier braquage dans la Somme. Le chef de bande, âgé d'une quarantaine d'années, est interpellé sur l'autoroute A2, à 500 mètres de la frontière avec la Belgique. Distance au-delà de laquelle les gendarmes n'auraient pas eu le droit d'intervenir.

Un mode opératoire similaire

Le point commun de ces 27 cambriolages, ils ont tous été commis en journée, pour qu'il y ait le moins de témoins possible, souvent en zone rurale ou pavillonnaire. "Leur mode opératoire était très simple, ils n'ont pas eu à préparer beaucoup de choses. Ils viennent taper aux portes et n'entendant pas de réponse, entrent par effraction, prennent le plus d'objets possible, facilement transportables (téléphones, jeux vidéos, bijoux, vêtements de luxe, etc) et repartent aussi tôt", détaille le commandant de la Section de Recherche de Reims Jean-Charles Bidaut. Le préjudice est estimé à près de 10 000 euros par victime.

Retrouver les propriétaires par Facebook

La section de recherches de Reims et la gendarmerie de l'Aube cherchent maintenant à mieux identifier les victimes afin qu'elles puissent voir leurs biens restitués. Si vous avez été victime de l'un de ces cambriolages et que vous souhaitez récupérer vos biens : manifestez-vous auprès de la gendarmerie de l'Aube (Uniquement), en envoyant un message sur leur page Facebook.

104 bijoux ont été saisis © Radio France - Stéphane Maggiolini