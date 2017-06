La Section paloise pro et l'association support vont une nouvelle fois s'opposer devant les tribunaux

Le match entre les filières pro et amateur du club de rugby de la Section paloise vont une nouvelle fois se jouer sur le terrain judiciaire avec, toujours, en toile de fond, la lutte pour le contrôle de l'association support et pourvoyeuse de joueurs.

La SASP qui gère l'équipe professionnelle de la Section paloise en Top 14 annonce ce jeudi matin sur France Bleu Béarn, par la voix d'un de ses représentants Pierre Desclaux, qu'elle va déposer un référé devant le tribunal de Pau. Elle reproche à la direction de l'association support de ne pas avoir pu voter, lundi soir, lors de l’élection du tiers du comité directeur comme c'est le cas tous les deux ans.

Depuis 2010, à chaque élection, il y a des problèmes." ►Pierre Desclaux, ancien vice-président de l'asso, aujourd'hui dans l'opposition

Pierre Desclaux est ancien vice-président du comité, et soutien de la Section pro. Copier

160.000 euros d'aides par an

Il faut dire que la structure professionnelle et le support associatif se défient depuis plusieurs années maintenant devant les tribunaux. Mais, cette fois, un palier a été franchi ce lundi. La convention, qui établit notamment l'aide financière versée par la SASP à l'association doit être normalement signée d'ici la fin du mois. Sur un budget annuel de plus de 600.000 euros, l'association reçoit 160.000 euros de la part de la société Section paloise.

C'est un peu de l'ingérence au niveau de l'association." ►Michel Camptort, président réélu de l'association Section paloise rugby

Réponse de Michel Camptort, conforté lundi soir dans son rôle de président à une large majorité. Copier

Dans le projet porté par le président réélu à une large majorité, il y a la création d'une académie, qui va de la catégorie minimes (-14 ans) à la catégorie juniors Crabos (-18 ans). Les jeunes joueurs et joueuses seront encadrés par des bénévoles et deux joueurs de l'équipe professionnelle de la Section paloise, les jeunes talonneur Quentin Lespiaucq et ouvreur Brandon Fajardo. "Plus on élèvera le niveau de nos joueurs, plus ils seront à même d'intégrer l'équipe professionnelle", conclut Michel Camptort.