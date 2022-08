La sécurisation de la préfecture de Meurthe-et-Moselle en question

Cela peut paraître surprenant, mais contrairement à de nombreux bâtiments publics à Nancy, la préfecture de Meurthe-et-Moselle n'est pas équipée de détecteurs de métaux à l'entrée du public.

Mardi, c'est à elle-même que cette femme a voulu s'en prendre, arrêtée dans son geste par l'intervention d'une policière armée d'un pistolet à impulsion électrique. La fonctionnaire se trouvait à proximité du bâtiment, pour le sécuriser, comme c'est sa mission. Elle n'a normalement pas vocation à intervenir à l'intérieur. Pourtant son intervention a permis de sauver la vie de cette femme qui a été hospitalisée.

Cette tâche est normalement réservée à des agents de sécurité. C'est le cas par exemple au tribunal judiciaire où vous devez passer par un portique détectant les objets métalliques, ensuite les vérifications sont faites par du personnel de sécurité.

Un syndicat policier monte au créneau

La préfecture à Nancy ne dispose pas de ce système et cela interpelle le syndicat de police SGP-FO qui réclame des mesures pour sécuriser le bâtiment et protéger les agents et le public qui s'y trouvent.

"L'acte de notre collègue a été héroïque" déclare d'entrée Régis Peiffer délégué de ce syndicat qui ajoute que l'introduction d'un couteau dans la préfecture est "tout à fait inquiétante" et représente une "faille dans le service de sécurité".

Le syndicaliste constate que cette femme n'a voulu s'en prendre qu'à elle-même en tentant de se suicider, mais en 2011 à Bourges dans le Cher, un homme était rentré avec un sabre dans la préfecture et avait tué une policière.

La préfecture dispose de 2 bâtiments. Un où se trouvent les locaux du préfet, où il y a un sas d'entrée avec caméra de surveillance, mais ce n'est pas le cas dans l'autre bâtiment où il y a l'entrée réservée au public.

Il faut rappeler quand même que le plan Vigipirate renforcé Risque Attentat est toujours en vigueur en France, c'est le niveau 2 sur une échelle qui en compte 3.

La préfecture va prendre des mesures

Sollicitée, la préfecture de Meurthe-et-Moselle, précise qu'un plan de sécurisation est en cours de déploiement.

Il sera opérationnel dans les prochaines semaines, en tout cas avant la fin de l'année indiquent les services de l'Etat. Parmi les mesures envisagées, qui ne peuvent pas toutes être détaillées par précaution, les agents de sécurité de la préfecture devraient bientôt être équipés de raquettes afin de détecter les métaux.