La sécurité estivale dans la Manche en cinq chiffres

Compte tenu de l'attractivité et de l'afflux touristiques dans la Manche pendant l'été, les effectifs des forces de l'ordre et secours sont renforcés. Ce jeudi, le préfet de la Manche Frédéric Périssat a dévoilé les principaux chiffres de ce dispositif.

30

Sur les plus de 350 km du littoral manchois, 30 plages sont surveillées du 24 juin à la fin août :

18 postes de secours dépendent des pompiers (115 surveillants) : Cherbourg-en-Cotentin (deux postes), Siouville-Hague, Les Pieux, Le Rozel, Surtainville, Barneville-Carteret (deux postes), Portbail-sur-Mer, Blainville-sur-Mer, Agon-Coutainville (quatre postes), Hauteville-sur-Mer, Donville-Les-Bains et Granville (deux postes)

et 12 de la SNSM (147 nageurs sauveteurs). : Urville-Nacqueville, Saint-Germain-sur-Ay, Pirou, Gouville-sur-Mer, Bricqueville-sur-Mer, Saint-Martin-de-Bréhal, Coudeville, Saint-Pair-sur-Mer (deux postes), Jullouville (deux postes) et Carolles

Depuis le 1er mai, la préfecture maritime a enregistré plus de 80 opérations de sauvetage au large des côtes manchoises, en particulier pour des isolements par la marée.

36

Comme chaque année, compte tenu de l'activité touristique, le Service départemental d'incendie et de secours renforce une dizaine de centres de secours en personnels saisonniers sur la côte. 36 saisonniers sont affectés en renfort pour l'archipel de Chausey (centre de Granville) et pour le Mont-Saint-Michel et sa baie (centre de Pontorson).

53

Pour épauler les quelques 600 gendarmes du groupement de la Manche, les forces de l'ordre peuvent compter sur l'appui de 53 militaires, et 70 jeunes réservistes opérationnels formés au mois de juillet. En zone police, trois équivalents temps pleins viennent renforcer les effectifs sur la circonscription de police de Granville. Deux postes provisoires sont installés au Mont-Saint-Michel et à Jullouville pour accueillir le public : le Mont-Saint-Michel accueille six à huit réservistes dès le 1er juillet et six cavaliers et six montures de la Garde républicaine dès le 17 juillet. A Jullouville, six à huit réservistes et trois militaires d'active sont mobilisés. Pour héberger ces renforts, la gendarmerie de la Manche a passé des accords avec plusieurs communes (Saint-Vaast-La-Hougue, Barneville-Carteret, Pirou, Blainville-sur-Mer et Cérences).

253

Pendant toute absence prolongée du domicile, tout propriétaire ou locataire d'un logement peut s'inscrire à l'opération Tranquillité vacances. Des patrouilles sont organisées aux abords du domicile et les personnes sont prévenues en cas d'anomalies dégradations, cambiolages, etc.). Depuis le 20 juin 2022, la démarche est dématérialisée et peut se faire via le site service-public.fr. En 2021, 253 résidences ont été surveillées par les forces de l'ordre dans la Manche, dont 162 sur la période juin-août. Aucune cambriolage n'a été enregistré pour ces résidences.

100

Une centaine d'opérations de contrôle auront lieu cet été dans les hôtels, restaurants et sur les marchés pour veiller au respect des mesures sanitaires, d'information et de sécurité du consommateur. Il s'agit à la fois de voir les pratiques d'hygiène (maîtrise des températures, désinfection, respect des dates limites de consommation, etc.) ou encore la traçabilité des produits. Des actions de ce type ont eu lieu à la mi-juin sur un marché de Cherbourg-en-Cotentin. A noter que deux restaurants basés à Avranches et Carentan ont été fermés administrativement mi-juin pour "défaut d'hygiène". Vingt opérations de contrôle sont également programmés dans les campings manchois (il y en a 96 dans le département) : le but est de vérifier si le protocole contre les incendies est aux normes ou bien encore la sécurité des piscines.