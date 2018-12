La sécurité renforcée au marché de Noël de Rouen, après l'attaque à Strasbourg

Rouen, France

Après l'attaque au marché de Noël de Strasbourg, mardi soir, qui a fait 2 morts et 13 blessés, la sécurité est renforcée en France. La Seine-Maritime, comme les autres départements, passe donc au niveau maximal du plan Vigipirate, le niveau"Urgence attentat".

Le marché de Rouen sécurisé

Sur le marché de Noël de Rouen - au pied de la cathédrale Notre-Dame et dans la rue des Carmes - il y avait déjà des militaires de l'opération Sentinelle qui patrouillaient et des blocs de béton contre les voitures-béliers. Il y aura désormais des vigiles pour filtrer les visiteurs et procéder à des fouilles.

Des blocs en béton sont installés aux entrées de la place © Radio France - Adrien Beria

Ce dispositif inquiète les commerçants présents dans les chalets sur le marché: "contre-productif", "anxiogène", sont les mots qui reviennent. Ils craignent qu'une surdose de sécurité ne fasse peur aux clients. C'est pourtant la démarche inverse que visent les autorités.

"Tout un chacun souhaite être sécurisé au maximum, je n'ai pas le sentiment que ça va faire fuir les clients, bien au contraire", estime Benoit Lemaire, directeur de cabinet de la préfète de Seine-Maritime

Et pour profiter quand même de la magie de Noël, le marché est ouvert tous les jours jusqu'à 19h30, et même plus tard certains soirs pendant les "Nocturnes".