La sécurité "renforcée" en Dordogne pour le 14 juillet avec 200 policiers et gendarmes mobilisés

Il y aura près de 200 policiers et gendarmes déployés en Dordogne pour la soirée du 14 juillet, peut-être le jour le plus animé de l'année en Périgord. En plus des milliers de festivaliers attendus à la Fête du Pain dès jeudi soir, des 7000 à 10 000 personnes attendues à Périgueux pour le feu d'artifice, les autorités doivent en plus composer cette année avec la crainte de violences urbaines le soir de la fête nationale.

ⓘ Publicité

47 feux d'artifice dans le département

"Notre objectif c'est que la fête puisse se tenir dans de bonnes conditions. Au regard du contexte des quatre jours de violences urbaines qu'on a connu, mais aussi des 47 feux d'artifices qui sont tirés dans le département, on a un dispositif renforcé cette année", explique le directeur de cabinet du préfet, Yohan Blondel.

Depuis une semaine, les douaniers, gendarmes et policiers multiplient les contrôles pour faire respecter l'interdiction de transport et de vente de feux d'artifices, utilisés notamment par les émeutiers pour viser les forces de l'ordre. Une boutique de Bergerac a été verbalisée, pour avoir mis en vente des feux d'artifices. Par ailleurs, les stations essence n'ont toujours pas le droit de vendre de l'essence en bidon.

À lire aussi Mort de Nahel : des véhicules brûlés dans un quartier en Dordogne, les patrouilles de police renforcées

Des renforts à Terrasson, Périgueux et Bergerac

Les douanes ont également contrôlé les colis postaux dans les centres de tri en Dordogne. En tout, la gendarmerie et la police ont effectué plus d'une centaine de contrôles dans les commerces, les coffres de voitures sur la route ou même dans les caves.

La gendarmerie va déployer une équipe du PSIG à Terrasson pour la nuit du 14 juillet. A Bergerac, les équipes de la BAC seront renforcées pour la nuit, comme à Périgueux. Les pompiers seront également nombreux à être de garde pour le weekend.