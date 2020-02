La Seine-Saint-Denis, département où les difficultés sociales persistent selon l'Insee

Seine-Saint-Denis, France

Au 1er janvier 2020, la Seine-Saint-Denis comptait 1 623 111 habitants. Le département gagne 15 000 habitants par an environ, selon une étude publiée par l'Insee ce jeudi.

Département le plus jeune de la métropole

La Seine-Saint-Denis reste le département le plus jeune de France métropolitaine : 36% de ses habitants ont moins de 25 ans. Toutefois le département n'échappe pas au vieillissement d'une partie de sa population et pourrait connaître dans les prochaines années une forte augmentation du nombre de personnes âgées dépendantes (+30% entre 2015 et 2030 contre + 23% en Ile-de-France).

Essor économique exceptionnel mais inégalités persistantes

La Seine-Saint-Denis est l'un des départements qui a connu la plus forte hausse de l'emploi depuis 1999 avec 15% d'augmentation des emplois créés entre 1999 et 2010. Les emplois dans le secteur tertiaire et ceux de cadres sont en forte augmentation. Mais "plus de 70% de ces emplois hautement qualifiés sont occupés par des non-résidents", des salariés qui ne vivent pas dans le département. Le taux de chômage s'élève à 11%.

Les difficultés sociales et économiques persistent aussi avec 28% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, le taux le plus élevé de la métropole. Le niveau de vie médian des foyers de 17 310 euros (en 2017) reste également le plus faible de la France métropolitaine.