La sénatrice azuréenne Alexandra Borchio-Fontimp s'attaque à l'industrie du porno

La sénatrice LR azuréenne Alexandra Borchio-Fontimp et trois autres sénateurs ont auditionné pendant six mois des associations féministes, des acteurs et réalisateurs porno, des professionnels de la santé et de l'enfance, des magistrats de l'Arcom pour mieux protéger les mineurs, et les actrices face à une industrie du porno pas assez encadrée. Pour elle, il n'y a aucun doute possible : "oui, il y a des violences dans le porno. On est là pour mieux protéger les victimes et mieux les accompagner. Il y a très peu de contrats pour les actrices, très peu de couvertures, peu de consentement. Les témoignages ont été très durs. L'idée c'est de mieux les protéger, que quand elles vont dans un commissariat pour porter plainte elles soient prises au sérieux." Des actrices de plus en plus exposées à la violence selon elles avec un porno de plus en plus trash. "Avant, il y avait la télé, aujourd'hui il y a des plateformes internet, avec une vraie addiction, les gens accros au porno sont demandeurs de vidéos de plus en plus trash, avec des titres et des scènes chocs. Il y a des vidéos avec des femmes et cinquante hommes."

Selon elle, l'une des priorités pour ces actrices est de leur assurer un droit à l'oubli : "la plupart des femmes qui tombent dans la pornographie sont souvent fragiles, vulnérables. Ce n'est pas normal que ces femmes doivent ensuite payer pour que leurs vidéos soient retirée de ces sites. On a le droit de vouloir effacer cette partie de sa vie."

Protéger les mineurs également

Pour la sénatrice LR, il y a un vrai problème d'accès à ces sites aujourd'hui, pas assez verrouillés pour les mineurs : "100% des sites, la seule chose qu'ils demandent au mieux, c'est de cliquer si vous avez plus de 18 ans. Nous demandons au minimum un écran noir tant que l'identité n'est pas vérifiée. Certains sites de paris notamment demandent une carte d'identité. Il y a des techniques aujourd'hui pour repérer les mineurs, il faut les mettre en application."

Elle reconnaît qu'il y a aussi un manque d'éducation sexuelle dans le milieu scolaire. "C'est vraiment un sujet tabou et je regrette que nous soyons les premiers à aborder ce sujet, il peut faire ricaner certains élus. Il faut protéger nos jeunes générations. Les deux tiers des moins de 15 ans consultent régulièrement de la pornographie."

Le rapport écrit avec trois autres sénateurs fait donc 20 recommandations pour mieux protéger les actrices et les mineurs.