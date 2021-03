La sénatrice de la Marne Françoise Férat cosigne un rapport pour "mieux prévenir la détresse des agriculteurs"

La sénatrice de la Marne Françoise Férat fait partie des signataires du rapport de la commission des affaires économiques sur la détresse des agriculteurs. Après un an de travail, les sénateurs formulent 63 recommandations pour améliorer le quotidien des agriculteurs. Le rapport sera remis au gouvernement ce mercredi.

Pour la sénatrice marnaise, toutes ces propositions sont importantes pour lutter contre le mal-être des agriculteurs "et elles sont dans une chronologie qui nous semble intéressante parce que le sujet est encore tabou. Il fallait en premier lieu mieux connaitre et reconnaître le phénomène. Les agriculteurs sont des taiseux et ont beaucoup de mal à partager leurs soucis et leurs souffrances", dit Françoise Férat.

"Des personnes, des conjoints qui se retrouvent isolés"

L’un des objectifs de ce rapport c’est aussi de "mieux prévenir la détresse des agriculteurs en renforçant leur mieux-être", poursuit la sénatrice. C’est aussi de mieux accompagner les familles endeuillées. "Nous avons rencontré des personnes, des conjoints qui se retrouvent isolés, avec par exemple du bétail à nourrir, une moisson à mettre en œuvre et qui se retrouvent complètement désemparés. A ce jour, il n’y a aucune possibilité de soutien", dit Françoise Férat.

D’après les statistiques disponibles, un agriculteur se suicide tous les deux jours en moyenne en France. La profession enregistre une surmortalité de 20% par rapport à la moyenne nationale.

Les difficultés des agriculteurs sont souvent liées à des problèmes économiques. Françoise Férat reconnait que la loi aujourd’hui ne permet pas de les rémunérer correctement. "Le point fort c’est évidemment le revenu des agriculteurs. Force est de constater que c’est le cœur des difficultés. Même si nous avons au cours de notre périple rencontré des agriculteurs qui se sont donnés la mort sans avoir de souci financier, la majorité des difficultés se basent sur le revenu agricole. Ceci dit, ce n’était pas l’axe de notre travail puisque dans ce même temps, la commission des affaires économiques du Sénat travaille à nouveau sur la loi Egalim. Cette loi qui devait complètement modifier la situation des agriculteurs dont on se rend compte, après coup, qu’elle a beaucoup de lacunes", dit la sénatrice marnaise.