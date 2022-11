La série noire des incendies de casses auto en Charente

Ces incendies étaient-ils évitables ? Quatre sinistres du même genre ont eu lieu, en moins d'un an : deux à la SIRMET, à Gond-Pontouvre, (dans la partie stockage d'électro-ménager en décembre 2021, et stockage de voitures compactées en novembre 2022), un sur le site de "Pièces Auto 16" dans le quartier de Ma Campagne à Angoulême en Août dernier, et un autre à Dirac à proximité d'une pinède trois jours plus tard. Ce sont des sites industriels très surveillés par une réglementation contraignante : les carcasses de voitures sont dépolluées, les sols sont traités, les bassins de rétention sont vérifiés. Les contrôles sont fréquents.

L'incendie de Ma Campagne le 10 août dernier © Radio France - Pierre MARSAT

Les entreprises concernées par ces incendies depuis moins d'un an ont été installées là il y a quelques décennies, quand il y avait peu de maisons autour ; aujourd'hui, ces zones ont été urbanisées. Il y a donc des risques pour la population. Après le gigantesque incendie de la SIRMET le 1er novembre dernier, les riverains de Gond-Pontouvre et de Ruelle ont été invités à se confiner chez eux, pour leur confort. Alors, ne serait-il pas préférable de déménager ces casses auto dans des zones moins peuplées ?

Pas si simple, répond le maire de Gond-Pontouvre, Gérard Dezier : la réglementation est suffisante pour un site classé, et envoyer la cinquantaine de salariés travailler à une cinquantaine de kilomètres tous les jours n'est guère positif pour le bilan carbone, quand on parle d'une entreprise qui traite l'élimination des déchets pour améliorer l'environnement. Un conseil municipal spécial sur ce sujet aura lieu à Gond-Pontouvre le 13 décembre prochain.