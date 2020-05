Des coups de feu tirés dans la cité Berthe à La Seyne-sur-Mer, un enfant blessé

Trois personnes dont un enfant de huit ans ont été blessés samedi soir par des coups de feu à la cité Berthe, à La Seyne-sur-Mer. Aux alentours de minuit, devant l'immeuble L'Abricotier, un scooter a fait irruption avec deux personnes casquées. L'une des deux a ouvert le feu avec une "arme longue, qui tire du plomb". Le scooter a ensuite pris la fuite.

Un homme de 45 ans est blessé à la cheville, ainsi qu'un homme de 25 ans, légèrement blessé à la tête. Un enfant de huit ans, qui faisait du vélo, a reçu des éclats de plombs derrière la tête. Une jeune femme de seize ans a été témoin de la scène. En état de choc, elle a été hospitalisée. Aucun pronostic vital n'est engagé.

D'autres coups de feu la veille

Vendredi déjà, des tirs avaient éclatés à la cité Berthe, cette fois avec un gros calibre, sur la porte d'un autre immeuble. S'agissait-il d'intimidations ? Est-ce que les deux faits sont liés ? L'enquête devra le déterminer.

Marc Vuillemot, maire de La-Seyne-sur-Mer, avait déjà pris la parole en septembre 2018 quand un adolescent avait été tué lors d'une fusillade devant ce même immeuble © Radio France - Sophie Glotin

La police judiciaire de Toulon a été saisie du dossier. C'est déjà devant cet immeuble de L'abricotier qu'un adolescent de 14 ans avait été tué en septembre 2018 lors d'une fusillade qui avait coûté la vie à William gomis, ancien joueur de l'AS saint Étienne.

La police doit urgemment renforcer sa présence et l'école doit tout faire pour que les jeunes reprennent le chemin des cours

Le maire de La Seyne-sur-Mer Marc Vuillemot, également président de Toulon Provence Méditerranée, a réagi : "J'en appelle solennellement à l'État pour que tous les moyens soient déployés très vite pour manifester à nos habitants que la Nation veille sur eux. La police doit urgemment renforcer sa présence et l'école doit tout faire pour que les jeunes reprennent le chemin des cours (...) Les animateurs du service municipal de la jeunesse et ceux des associations poursuivent leur présence active sur le terrain pour éviter que le long désœuvrement dû à la déscolarisation liée à la crise sanitairen'entraine de nouveaux mineurs dans des déviances. Je salue et remercie aussi les éducateurs du service de prévention spécialisée qui mènent un travail de rue remarquable. Mais j'en appelle aussi aux familles pour qu'elles contribuent à la prévention en interdisant à leurs enfants mineurs, parfois très jeunes, de demeurer à l'extérieur jusqu'au bout de la nuit, et en répondant à l'appel de l'école à les scolariser."