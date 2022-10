Disparition de Justine : sidération et émotion à Beynat où vivait le suspect et où le corps a été retrouvé

La stupeur et même "la sidération" se sont emparées des habitants de Beynat ce jeudi, après la découverte d'un corps, sur les indications de l'homme soupçonné du meurtre de Justine Vayrac. Cette jeune femme de 20 ans était portée disparue depuis dimanche matin, elle avait été vue pour la dernière fois devant la discothèque "La Charette" à Brive, en compagnie du suspect. Il est passé aux aveux dans les dernières heures de sa garde à vue, qui s'est achevée ce jeudi matin, provoquant une onde de choc dans la commune de 1.300 habitants. Le procureur de la République de Limoges a indiqué ce jeudi soir la mise en examen du suspect pour meurtre, séquestration et viol et son placement en détention.

Un village sous cloche

Depuis mardi matin, suite à l'interpellation de cet ouvrier agricole de 21 ans, une chape de plomb s'est abattue sur Beynat. L'affaire occupe toutes les conversations, même si peu acceptent d'en parler ouvertement. Quelques-uns évoquent tout de même le sort de la disparue, qui était une jeune maman. "C’est terrible, ça nous fait beaucoup de peine pour ce petit de deux ans qui se retrouve sans sa maman" réagit un couple d'habitants.

Un ouvrier des travaux publics s'inquiète pour les femmes de son entourage. "C'est triste et ça touche tout le monde. Ça peut arriver à n'importe qui" réalise-t-il. Il ajoute : "On voit les choses à la télé, dans les grandes villes. On ne pense pas que ça peut arriver ici, dans les campagnes".

Tout le monde se connaît dans la commune

L'émotion est très forte aussi pour une autre raison. "Ici on connaît tous la famille du suspect et les parents" témoigne une femme qui tient à rester anonyme. "On se dit qu’ils vont avoir besoin de soutien pour vivre cette épreuve. On a de la peine pour la famille de la victime mais également pour celle du suspect."

"On est complètement retournés, bouleversés..."

Françoise vit en face de la mairie, aux premières loges de l’agitation que connaît son village. Elle témoigne avec émotion : "C'est dur pour Beynat, c'est dur pour les habitants de Beynat. On est complètement retournés, bouleversés. C'est terrible". Pour échapper quelques heures à ce drame tragique, Françoise fait son sac, monte dans sa voiture, et quitte le village pour l'après-midi.