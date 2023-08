La SNCF condamnée en Pays de la Loire pour des travaux d'élagage en pleine nidification

La société SCNF Réseau, filiale de la SNCF en charge de l'entretien des voies, a été condamnée mardi 22 août à 450.000 euros d'amende par le tribunal correctionnel d'Angers pour complicité d'atteinte à l'environnement. La société Sefa Environnement, une entreprise de Haute-Saône en charge des travaux d'élagage est, quant à elle, condamnée à 30.000 euros d'amende, dont 15.000 avec sursis, pour "atteinte non autorisée par personne morale à la conservation d'habitat naturel d'une espèce protégée" et "atteinte non autorisée par personne morale à la conservation d'espèce animale non domestique-espèce protégée".

Les faits en cause se sont produits à Ecouflant (Maine-et-Loire), une commune de la périphérie d'Angers, entre le 15 avril et le 23 juillet 2019. Les deux sociétés sont condamnées pour des travaux d'élagage effectués le long des voies en pleine période de nidification.

Une victoire judiciaire pour la LPO, la Ligue pour la Protection des Oiseaux en Pays de la Loire, estime Mickael Potard, le coordinateur régional de l'association : "On aimerait bien entendu à ne pas avoir à mener des combats en justice. On aimerait que tout le monde ait envie de protéger la biodiversité au quotidien. Mais, parfois, on est obligé d'aller devant les tribunaux et ça va faire jurisprudence au niveau national, les entreprises, pas seulement la SNCF, vont devoir s'organiser pour éviter cette période de nidification. Il y avait jusque-là une sorte de tolérance. On dit depuis des années qu'il faut faire les travaux d'entretien entre septembre et février".

La décision du tribunal "n'est cependant pas définitive, les parties bénéficiant de la possibilité d'en relever appel dans un délai de dix jours", rappelle le parquet d'Angers.