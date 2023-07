La SNCF jugée après la mort d'une jeune femme en gare d'Écommoy

La SNCF a-t-elle une part de responsabilité dans la mort de Gabrielle Bazoge ? C'est la question à laquelle le tribunal correctionnel du Mans a tenté de répondre ce lundi 10 juillet. Pendant trois heures, le jury est revenu sur le soir du 22 février 2018. Il est 20h04 quand Gabrielle Bazoge est percutée par un train en gare d'Écommoy (Sarthe).

Cette étudiante de 18 ans en licence d'Espagnol au Mans rentre chez elle après une journée de cours. Elle descend du train, attend qu'il parte, puis s'engage sur les voies ferrées. À la gare d'Écommoy, les voyageurs sont obligés de traverser sur les voies en marchant sur une zone en bois délimitée. Mais c'est à ce moment-là que la jeune femme est fauchée par un train de marchandise qui arrive dans l'autre sens à 114 km/h.

De nombreuses questions perdurent

Cinq ans après cet accident mortel, beaucoup d'interrogations persistent. Parmi lesquelles, les signaux lumineux et sonores ont-ils fonctionné ? "Les avertisseurs lumineux n'étaient pas allumés", assure une témoin à la barre. "Il faisait nuit, s'ils fonctionnaient je les aurais vus." Cette femme est aussi "formelle et sûre" d'elle quand elle affirme qu'elle n'a "pas entendu de klaxon". L'enquête a démontré que le conducteur du train a bien activé à deux reprises l'alerte sonore mais d'après les investigations, il est possible de ne pas entendre quand deux trains se croisent en gare ce qui s'est passé le soir de l'accident.

Interrogé sur de possibles dysfonctionnements ce soir-là, le directeur adjoint de la sécurité de SNCF réseau garantit qu'il n'y a eu "aucun dysfonctionnement du dispositif par rapport à la réglementation". L'avocat de l'entreprise insiste : "il n'y a aucune preuve d'un dysfonctionnement. Rien."

Alors comment expliquer cet accident mortel ? "Je pense que c'est une erreur d'inattention", suggère le directeur adjoint de la sécurité de SNCF réseau. Une réponse qui n'a pas l'air de convaincre le président du tribunal. "La victime a bien attendu le départ du train dont elle venait de descendre, elle venait de ranger son portable dans sa poche et elle n'écoutait pas de musique car ses écouteurs étaient enroulés."

Le magistrat, Loïc Waroux, reconnaît que la jeune femme a pu éprouver un sentiment de protection. Effectivement, deux personnes ont eu le temps de traverser avant elle : un agent SNCF en civil et la femme qui témoigne à la barre. Cette mère "d'une fille de l'âge de Gabrielle" assure que si elle "n'aurait pas tourné la tête, [elle] ne serait plus là."

Troisième accident mortel en gare d'Écommoy

Gabrielle Bazoge est la troisième personne à mourir par un accident de train en gare d'Écommoy en l'espace de vingt ans. En 1996, un adolescent de 14 ans est mort happé par un train et en 2011, c'est un autre jeune de 17 ans qui a été percuté par un train. "Il va falloir combien de morts pour quelque chose se passe ?", lance le président du tribunal. Loïc Waroux interroge le directeur adjoint de la sécurité de SNCF réseau sur l'intérêt d'une passerelle. Réponse de l'intéressé : "Une passerelle coûte trois millions d'euros". "On a l'impression que pour la SNCF c'est un bilan coût-avantage !", s'emporte le président du tribunal.

L'avocat des parties civiles renchérit : "La SNCF respecte-t-elle les décisions de justice ?" En 2018, la SNCF avait été reconnue coupable à hauteur de 80% de l'accident mortel de Christopher Davoust. La justice n'obligeait pas la société à faire des travaux. Depuis, la zone pour traverser sur les voies de chemin de fer a été déplacée de quelques mètres . Ce n'est pas en réaction avec la décision de justice "c'est pour gérer les flux suite à la construction d'un parking à côté de la gare" explique le représentant de la SNCF.

Le parquet requiert 300.000 euros d'amende à l'encontre de la SNCF mais aussi l'affiche de la décision de justice sur la porte de la gare d'Écommoy pendant un mois. Le tribunal correctionnel du Mans rendra sa décision le 4 septembre 2023.