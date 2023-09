La SNCF reconnue coupable de la mort d'une jeune femme fauchée par un train en gare d'Ecommoy

Alors qu'elle rentrait chez elle après une journée de cours, le 22 février 2018, Gabrielle Bazoge, une étudiante de 18 ans, est fauchée par un train de marchandises qui roule à plus de 100 km/h en gare d'Ecommoy, alors qu'elle traversait les voies à l'endroit prévu à cet effet. C'était le troisième accident mortel en 20 ans dans cette gare, un jeune homme de 17 ans était mort en 2011, un autre de 14 ans en 1997. Ce lundi, la SNCF a été reconnue coupable de ce nouvel accident par le tribunal correctionnel du Mans.

Une inertie inacceptable

Lors du rendu de la décision, le président du tribunal a souligné que les infractions dont la SNCF réseau s'était rendue coupable étaient d'une "gravité exceptionnelle", ayant entrainé la mort d'une jeune femme de 18 ans, et ayant traumatisé de façon "gravissime" l'une des témoins, également partie civile, alors même que deux accidents mortels avaient déjà eu lieu dans cet endroit, sans pour autant que la SNCF remédie à son système de sécurité. C'est une "inertie inacceptable" pour une entreprise de cette ampleur, et avec de tels moyens financiers, a estimé le tribunal.

Les peines maximales prononcées

Lors de l'audience du 10 juillet, des montants de 300.000 euros avaient été requis, mais la qualification d'homicide involontaire n'a pas pu être retenue au regard des faits. Le président du tribunal a donc voulu faire preuve de pédagogie, il est rare qu'une décision soit rendue avec autant de précautions. Après avoir souligné la gravité des faits, il a donc insisté sur les peines : la SNCF est condamnée aux peines maximales possibles sur la qualification retenue, celle d'avoir involontairement entraîné la mort par un accident (et non d'homicide involontaire), ce qui est "regrettable" selon les mots du président du tribunal. La SNCF est donc condamnée à une amende de 18.700 euros. L'audience civile devra déterminer combien l'entreprise ferroviaire devra verser à la famille des victimes et à la témoin traumatisée.

Une requalification qui empêche le tribunal de prononcer l'obligation d'afficher la décision, telle qu'elle était demandée par le parquet à l'audience. Le président du tribunal a enjoint la SNCF à faire des travaux en gare d'Ecommoy, à construire une passerelle ou un souterrain pour éviter qu'un autre accident mortel se produise.

Une victoire pour la famille

Malgré cette peine moindre, l'avocat des familles, maître Alain Dupuy, s'est déclaré extrêmement satisfait de la décision, une véritable reconnaissance de l'entière responsabilité de la SNCF : "c'est une nouvelle victoire contre la SNCF, c'est un jugement qui est fort dans les termes utilisés. On a un tribunal qui a été très solennel dans les termes employés sur la non prise en compte et la répétition des accidents. Cette décision de reconnaissance de la culpabilité, c'est extrêmement important pour les familles. Ce sont des mots qui ont été à la hauteur du dossier."

Il y voit également l'affirmation d'une justice indépendante : "c'est aussi un signal envoyé ! Vous avez beau être la SNCF, le discours gestionnaire et technocratique a des limites, le tribunal estime que vous devez rendre des comptes quand il y a des accidents. Quand il y a des fautes commises à répétition, comme tout un chacun, la SNCF reçoit une condamnation. Même si c'est évidemment un petit élément par rapport au drame qu'ils vivent depuis cinq ans."

La motivation forte et les termes employés par le tribunal ont permis d'adoucir la déception de la requalification, selon l'avocat : "pour le tribunal, ça ne fait pas un pli que la SNCF a une attitude en dessous de tout et donc, je pense que ce que dit le président à la famille : "je vous explique il y a eu 300 000 € demandés à l'audience, je ne peux pas le faire. Ce n'est pas que je trouve que la SNCF a des excuses, c'est juste que juridiquement, je n'ai pas pu le faire." Alain Dupuy résume ainsi la position du tribunal : "ne croyez pas que je suis indulgent, je mets la peine la plus sévère que je pouvais faire."

La SNCF a 10 jours pour faire appel.