La SNCF relaxée après l'accident mortel au passage à niveau de Recquignies en 2010

En décembre 2010, Julien, Yohann et Geoffrey , 3 amis de 22 à 24 ans meurent après avoir été percutés dans leur voiture par un TER au passage à niveau de Recquignies dans l'Avesnois.

Plusieurs témoignages parlent de défaillances au niveau des barrières qui ne se seraient pas abaissées. Mais après 10 ans d'enquêtes, d'expertises, le 6 janvier, la procureure du tribunal d'Avesnes sur Helpe requiert la relaxe pour la SNCF faute de preuves caractérisées.

Ce mercredi le tribunal a suivi les réquisitions, la SNCF est donc relaxée au pénal, mais au civil elle est condamnée à verser près de 300 000 euros à une vingtaine de membres des familles de victimes, en tant que "responsable du train qui a percuté la voiture" explique son avocat Julien Dreyfus, pour qui la relaxe est "un vrai soulagement pour la SNCF et pour ses agents".

En revanche la pilule est beaucoup plus difficile à avaler pour les familles qui se sont battues pendant 10 ans pour faire reconnaître la responsabilité de la SNCF

Je suis plus qu’écœurée, c'est pas ce qu'on attendait, on aurait cru qu'ils allaient être punis un petit peu quand même. 10 ans pour en arriver là...ben la colère et la haine elles sont là. A la première audience, ils ont dit c'est le pot de terre contre le pot de fer, c'est ce qu'ils ont dit au tribunal et on l'a très bien compris, Nathalie, maman de Yohann