La SNCF relaxée après la mort d'un cheminot tourangeau à Toury, il y a 10 ans

Elle y était préparée et s'était "blindée" pour "ne pas s'écrouler" à l'audience. L'énoncé du délibéré, Béatrice Chiappini l'a accueilli avec une certaine fatalité. Un peu plus de 10 ans après la mort de son fils Anthony Ledon, cheminot originaire de Ballan-Miré, le tribunal correctionnel de Chartres a décidé de relaxer la SNCF, ce jeudi 3 novembre.

La justice a donc suivi les réquisitions du parquet, lors du procès qui s'est tenu il y a deux mois. Elle estime que, malgré des négligences en matière de sécurité, la société ferroviaire n'est pas responsable de la mort d'Anthony Ledon, happé par un train sur un chantier de renouvellement des voies à Toury, en Eure-et-Loir, sur la ligne Paris-Tours, en mars 2012. Le jeune homme venait d'être recruté. Il avait 22 ans.

"Je ne sais pas dans quel monde on vit, c'est complètement injuste, soupire Béatrice Chiappini. J'attendais que mon fils soit reconnu comme victime. Ce n'est pas lui qui a commis une erreur. Il était sous la responsabilité de quelqu'un. J'espérais des réponses mais je n'ai pas eu. Vous savez, c'est un peu le pot de terre contre le pot de fer. Face à la SNCF, on n'est rien. C'est le rouleau compresseur qui vous passe dessus."

Sans doute la fin du combat judiciaire

L'avocat de la famille et de Sud-Rail, parties civiles dans ce dossier, parle lui d'une "incompréhension juridique" et judiciaire. "C'est aussi une défaite sociale, estime Maitre Vincent Brengarth, car c'est un accident qui est survenu dans le cadre professionnel. On avait pourtant suffisamment d'éléments qui témoignaient d'une responsabilité de la part de la SNCF mais aujourd'hui, ils sont considérés comme insuffisants pour entrer en voie de condamnation."

Les parties civiles n'ont pas la possibilité de faire appel de cette décision. Il n'y a théoriquement que le parquet qui peut le faire. Mais comme il avait requis cette relaxe de la SNCF, difficile d'imaginer un procès en appel.