La SNSM, en première ligne dans les sauvetages de migrants au large de la côte Picarde

Ils sont en première ligne dans les sauvetages des migrants, qui sont de plus en plus nombreux à tenter une traversée de la Manche au départ de la Côte Picarde, faute de pouvoir le faire plus au nord, dans une zone très surveillée. Les bénévoles de la Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM) ont été les premiers à intervenir dans la nuit de mardi à mercredi au large de la Baie de Somme. 49 exilés ont été secourus.

à lire aussi 49 migrants découverts sur la côte picarde alors qu'ils allaient tenter de traverser la Manche

Comme les sauveteurs de Fort-Mahon ne peuvent pas intervenir faute d'un bateau assez équipé, ce sont leurs collègues de Berck qui prennent la mer pour ces opérations toujours plus nombreuses et toujours plus périlleuses. "D'habitude on compte une vingtaine d'opérations en mer chaque année, depuis janvier on en est à une vingtaine dont huit qui ont concerné des exilés", précise Guy Lardé, président de la SNSM de Berck, qui a lui même participé au sauvetage de cette semaine.

Agnes Vacron, de la SNSM de Berck raconte l'opération de sauvetage de migrants au large de la Baie de Somme Copier

Une situation chaotique

Un sauvetage très marquant pour toute l'équipe, appelée à 3 heures dans la nuit de mardi à mercredi. "On arrive sur zone rapidement", raconte Jean-Marc Lamblin. "On découvre une quarantaine de personnes sur un semi-rigide surchargé. Tous les boudins de l'avant sont percés, tout le monde à les pieds dans l'eau, il fait nuit noire, trois degrés. Il y a la barrière de la langue, ils parlent très mal anglais. Ca fait plus de 7 heures qu'ils sont sur leur bateau et leur plus grande crainte, c'était d'être abandonnés. A partir du moment où ils ont compris qu'on serait là tout le temps avec eux, ils ont commencé à attendre un peu plus sereinement."

Ces gens sont totalement abandonnés. On se sent un peu impuissants face à la réponse qu'on peut leur apporter. On est juste là pour les aider à ne pas s'enfoncer dans la mort. Et après, malheureusement on croise leur vie le temps d'un sauvetage et eux retournent à leur triste réalité quand ils sont ramenés à terre.

Une attente d'une heure et demi environ, jusqu'à l'arrivée d'un plus gros bateau. Pendant ces longues minutes, Agnès Vacron et les quatre autres bénévoles présents à bord du bateau de la SNSM ont tenté de rassurer les naufragés. "Psychologiquement c'est difficile de voir quarante personnes sur un bateau à moitié flottant. Il y a des femmes, des enfants, des adolescents, une personne âgée et d'autres qui sont malades", détaille t-elle, marquée par cette opération. "On a qu'une envie c'est bien sûr de les aider, on sait que sur d'autres opérations ailleurs, des migrants sont morts. Ce qui est incroyable c'est de voir comment ça se généralise sur les côtes. Il faudrait vraiment qu'il se passe des choses à haut niveau pour que tout cela change parce que en ce moment, ça évolue vraiment dans le mauvais sens", estime t-elle.

Un avis partagé par les autres sauveteurs de l'antenne de Berck, conscients que le nombre de tentatives de traversées, même depuis des points plus éloignés de l'Angleterre va encore augmenter. "On sait que toutes les réserves naturelles, qu'elles soient au nord de Berck ou au sud sont remplies d'exilés qui sont là dans l'attente d'un passage. On sait et on sent que dès que les jours et la mer sont favorables, il y aura des tentatives", estime Jean Marc Lamblin.

Pas assez de moyens

Face à cette situation, Arthur Mulier ressent "de l'inquiétude. On ne remet pas du tout en question nos moyens d'intervenir, ce sont ceux de la SNSM, on a un bateau assez puissant mais ces moyens ne sont pas adaptés à ce genre d'opérations, lorsqu'il y a autant de vies humaines en jeu. Ce n'est pas juste un remorquage de bateau, on les pose à la plage et tout se passe bien pour eux comme pour nous", avance le jeune homme. Et Arthur de détailler la complexité de ces sauvetages. "Quand il y a des départs nombreux les jours ou les nuits de beau temps, ça va de Dunkerque à la Baie de Somme et les moyens se retrouvent sur saturés, que ce soit en mer, dans les airs ou à terre. On doit faire avec les moyens du bord et c'est ça qui est inquiétant."