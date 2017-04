A la SNSM, les jeunes sauveteurs se préparent au pire

Deux stages sont organisés par la SNSM (Société Nationale de Sauvetage en Mer) pendant les vacances de Pâques dans le Finistère. Cette semaine, 19 jeunes sauveteurs l'ont suivi. Des sauveteurs qui ont déjà les bases. Leur objectif désormais : pouvoir secourir dans les conditions les plus extrêmes.

Ces stagiaires ne sont pas des débutants. Ils travaillent déjà tous pour la SNSM depuis plusieurs années. Cette fois, leur formation est un cran au-dessus. Elle s'appelle "formation océan 2". Le but : apprendre à secourir les surfeurs et les baigneurs dans des conditions compliquées, comme du courant ou des vagues, et également sur les plages dites dangereuses.

Connaître et maîtriser les conditions les plus extrêmes

Du vent, du courant et des vagues : c'est ça que les stagiaires sont venus chercher. Sous la surveillance d'Arnaud Froger, le directeur du stage : "Ils n'ont pas l'habitude alors ils viennent se confronter un petit peu à ces éléments un peu bizarres". Surtout qu'en Bretagne, ces conditions ne sont pas rares. Et si on les connait, elles peuvent même aider en cas de sauvetage, comme nous l'explique Anaïs Ozanne, une des formatrices : " certes ça peut être dangereux mais ça peut être une aide, comme se servir du courant pour aller plus facilement sur une zone d'intervention".

"On a ces conditions-là l'été, ça arrive, donc il faut être prêt", Arnaud Froger, le directeur du stage

Des stagiaires venus de toute la France

Les jeunes sauveteurs viennent donc de loin pour découvrir et apprendre à travailler sur ce type de plage "océan". Théo, par exemple, est venu d'Amiens : "Je fais ce stage pour faire quelques mois de plage en Bretagne. Parce que dans la Somme, les plages et les dangers ne sont pas du tout les mêmes".

Mais même quand on connait bien l'océan, apprendre ces dangers est nécessaire. Alizée vit à Lorient depuis toujours. A la SNSM depuis déjà cinq ans, ce stage est tout de même nécessaire pour elle : "On a l'habitude de s'entraîner sur des plages où il n'y a pas de vagues. Là, on voit si on est capable de ramener quelqu'un dans des conditions un peu plus difficiles".

Un deuxième stage commence ce lundi. Donc pas de panique, ils seront tous prêts pour cet été !