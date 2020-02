La SOBÉGI devant la justice pénale ce lundi

INFO FRANCE BLEU BÉARN— La SOBEGI jugée pour des "torchages intempestifs" entre 2013 et 2016. C'est l'association écologiste SEPANSO qui a déposé plainte. La société va plaider coupable ce lundi matin.

La SOBÉGI comparait devant la justice pénale ce lund. La société est convoquée en CRPC (Comparution en Reconnaissance Préalable de Culpabilité. C'est le plaidé coupable. Coupable d'avoir "torché", c'est à dire d'avoir brûlé des gaz dans l'atmosphère, alors que ce procédé n'est autorisé qu'en cas d'urgence. Les faits sont compris entre 2013 et 2016, et ils ont été révélés par la SEPANSO. L'association d'écologistes a déposé plainte et le parquet a ensuite décidé de poursuivre.

L'avocat de l'association Me Francois Ruffier. Copier

L'audience en plaider coupable c'est ce lundi matin au palais de justice de Pau à partir de 9 heures. La SEPANSO demande entre 35 et 40 000 euros de dommages et intérêt.