La société AM Environnement cible d'un nouvel incendie criminel? Cela ne fait aucun doute selon son Pdg, Ange Moracchini qui dénonce une nouvelle intimidation.

Un incendie s'est déclaré hier soir à Biguglia, zone industrielle de Tragone, sur le site de la société AM Environnement. Ce n'est pas la première fois que cette entreprise de traitement de déchets en fait les frais.

La piste criminelle est fortement privilégiée. Hier soir et durant la nuit, le feu a mobilisé une bonne vingtaine de sapeurs-pompiers (de Bastia et de Lucciana). Le sinistre était concentré sur la partie "ameublement" de l'usine de recyclage (plusieurs tonnes de canapés et de matelas ont brûlé). Un engin de chantier a également été touché.

Pour Ange Moracchini, le Pdg d'AM Environnement, il n'y a guère de doutes. Selon lui, il s'agit d'une "nouvelle intimidation" qui vise à l'empêcher de poursuivre ses activités dans les déchets, alors que celui-ci vient de répondre à un important appel d'offres.