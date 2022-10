La sœur aînée de Mohamed Merah, Souad Merah, liée aux interpellations antiterroristes de Toulouse et Albi

Six femmes qui gravitaient dans l'entourage de Souad Merah, la sœur aînée du terroriste Mohamed Merah, ont été interpellées ce mardi matin et lundi soir à Toulouse et Albi. Elles sont soupçonnées d'avoir contribué au départ en 2014 de la sœur de Mohamed Merah en Syrie.

Six femmes de l'entourage de la famille Merah ont été interpellées à Toulouse et Albi ce mardi matin et lundi soir dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte en 2014 par le parquet national antiterroriste. Une enquête ouverte, il y a plus de 8 ans, après la disparition de Souad Merah, la sœur aînée du terroriste Mohamed Merah, soupçonnée d'être partie en Syrie avec ses 4 enfants en mai 2014 pour y rejoindre son mari.

Des femmes âgées de 31 à 43 ans qui gravitaient dans l'entourage de Souad Merah

L'enquête du parquet national antiterroriste cherche à déterminer si Souad Merah, aujourd'hui âgée de 43 ans, a bien séjourné dans une zone de combat irako-syrienne, selon nos confrères de France Info, et si oui avec quelle(s) complicité(s) a-t-elle pu se rendre en Syrie ? Les six femmes arrêtées à Toulouse et Albi en ce début de semaine sont soupçonnées d'avoir pu contribuer au départ en 2014 de Souad Merah pour la Syrie. Certaines d'entre elles auraient séjourné, avec leurs enfants en zone irako- syrienne, dans des groupes terroristes, en 2013 et 2014 selon une source proche de l'enquête. L'enquête est ouverte pour "association de malfaiteurs terroriste délictuelle" et "soustractions des parents à leurs obligations légales."

La Justice cherche à savoir pourquoi elles sont parties là-bas, ont-elles aidé Souad Merah dans son départ, et quel degré de complicité peuvent-elles avoir ? De nouveaux éléments ont incité les enquêteurs réentendre certaines femmes, puisque plusieurs d'entre elles avaient déjà été entendues puis relâchées. Elles sont soupçonnées depuis plusieurs années par la justice antiterroriste.

Des "gardes-à vue disproportionnées" selon l'avocat de Souad Merah

Pour maître Christian Etelin, avocat de Souad Merah depuis 2014, qui connait l'une des femmes interpellées à Toulouse,ces arrestations du parquet national antiterroriste sont "disproportionnées". Il affirme que Souad Merah ne s'est pas rendue en Syrie, selon ses informations, elle est restée à Gaziantep, la ville turque la plus proche de la frontière Turco-syrienne.

Souad Merah serait actuellement en Algérie. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, avait déclaré en 2014 que Souad Merah serait arrêtée si elle revenait en France.

C'est révoltant du point de vue du droit d'arrêter des femmes qui auraient simplement côtoyé, parlé ou rendu service à Souad Merah et de les menacer de poursuites pour terrorisme. Me Christian Etelin, avocat de Souad Merah depuis 2014.

Selon les informations de maître Christian Etelin, la voisine de Souad Merah a été interpellée à Toulouse, elle a deux enfants, travaille dans un Ehpad et selon l'avocat :