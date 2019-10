La soeur et la mètre de David Stévenin n'abandonnent pas les recherches

La sœur et la mère de David Stévenin reprennent les recherches, un an après sa disparition. Elles sont à la recherche d'un indice qui pourrait expliquer qu'il n'ait plus donné de nouvelles depuis plus d'un an.

Urt, France

La mère et la sœur de David Stévenin reprennent les recherches et ne baissent pas les bras. David Stévenin est d'origine normande, passionné de randonnée et il avait le projet de s'installer en Pays Basque mais après avoir passé quelques jours sur place, il a disparu sans laisser de traces. La famille avait déjà organisé une battue l'an dernier.

Un signe ou un indice

Cette année, elles vont parcourir le piémont pyrénéen depuis Perpignan jusqu'à Bayonne. Laura Stévenin explique qu'elle voulait "se sentir utile sur le terrain" plutôt que sur les réseaux sociaux. Avec sa mère, elles déposent des affiches dans des commerces ou les collent sur des panneaux. Elles passent dans des villes et villages que David Stévenin appréciait. "On s'attend pas à trouver grand-chose" avoue-t-elle. "On n'est pas descendu pour retrouver David, mais on veut diffuser jusqu'à avoir un signe un indice, quelque chose...". Laura Stévenin et sa mère arriveront le vendredi 11 octobre à Pau et le samedi à Bayonne.