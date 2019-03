Cour d'assises : verdict ce vendredi soir à Pau dans l'affaire de la famille de braqueurs

Igon, France

La cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques va rendre son verdict ce vendredi soir dans l affaire de la famille de braqueurs ; Jean Jacques Roudaut 49 ans, le père et le couple de 20 ans. Steven le fils et Karina Lévèque la petite copine. Ils sont jugés pour trois vols avec arme dont l'agression de l'employée de la station service d'Igon près de Nay, le 13 mars 2017, il y a 2 ans. Les débats sont clos depuis ce jeudi soir. Ce procès a été marqué par le fils. Steven. Celui qui a tenu l'arme pendant ces trois agressions et qui a constamment voulu passer pour le chef de ce trio.

Un fils qui fait le papa

Pendant les débats il a protégé son père et son ex petit amie. "C'est moi qui ai pensé les choses, et c'est moi qui ai agressé". Quand on lui a demandé le pourquoi de ces agressions, il répond à propos de sa copine et de son père : "je n'avais pas le choix. Je devais les protéger". Comme s'il avait voulu montrer ce qu'il attendait de son père. Il veut aussi donner l'impression qu'il a gardé le contrôle tout le temps. Même quand il tenait le couteau sous la gorge de l'employée de la station service. Il fait même des phrases de vrai/faux vieux briscard : "un braquage, ça ne s’arrête pas en plein milieu. C'est comme faire un gâteau au chocolat sans le faire cuire". Ce n'est pas toujours du meilleur gout avec Steven.

En prison avec sa femme, puis avec son fils

Jean-Jacques Roudaut a traversé son procès comme un fantôme. Sans se faire remarquer. Il a semblé éteint et résigné. Il n'a même pas cherché à nuancer le tableau proposé par Steven, qui s'est lui posé en leader, en chef de famille. Jean-Jacques Roudaut c'est quand même celui qui est allé en prison, avec sa femme en 99. en laissant leurs deux enfants de 3 et 9 ans à l'extérieur. Celui qui a 3 ans, c'est Steven. À sa sortie, Jean-Jacques va rester en dehors de la vie de ses enfants. Jusqu'à ces retrouvailles criminelles. Jusqu'à retourner en prison, avec son fils cette fois.

C'est bienvenue au royaume de la loose. Le zéro pointé du début à la fin — L'avocat de Jean-Jacques Roudaut

Me Thierry Sagardoytho, l'avocat de Jean Jacques le père Copier