La soirée très alcoolisée dégénère : 9 mois de prison ferme

Châteauroux, France

"Je ne me souviens plus de tout, on avait beaucoup bu"... Devant la cour, le prévenu raconte par bribe sa soirée de vendredi. Tout avait commencé par quelques verres chez une amie, une connaissance qu'il fréquente depuis 3 semaines. Tout dégénère à l'arrivée du conjoint de celle-ci. Les insultes fusent, le prévenu enfourche son vélo et rentre chez lui.

Il revient peu de temps après, un couteau de chasse à la main. "J'aurais bien voulu qu'il me fasse des excuses sous la menace du couteau" tente t-il de justifier. Le président du tribunal le coupe : "Quand on vient demander des excuses avec un couteau, ca se termine en correctionnel".

Le prévenu a frappé à plusieurs reprises la victime qui s'en sort avec des blessures aux mains et des estafilades au visage notamment. Il s'est vu prescrire 9 jours d'ITT.

Avec 10 mentions au casier judiciaire et reconnaissant sans mal son addiction à l'alcool, le prévenu a été condamné à 18 mois de prison dont 9 mois ferme et placé sous mandat de dépôt.