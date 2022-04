La solidarité a fonctionné à Agde, Laura et sa fille de trois ans accueillies chez Eléonore

La belle histoire du jour sur France Bleu Hérault ce mercredi soir, c'est Laura qui a trouvé un logement provisoire. Laura c'est cette jeune femme de 27 ans aide soignante dont l'appartement a été endommagé dans un incendie à Agde le mois dernier et qui a lancé un appel hier matin sur France Bleu Hérault

Les services sociaux et le conseil départemental ne lui ont proposé aucune solution de relogement et toutes les annonces immobilières dépassaient son budget.

Laura et sa fille de trois ans étaient sur le point d'aller dormir dans leur voiture.

"Je me suis retrouvée à la rue moi aussi et j'aurai bien aimé qu'on m'aide"

Mais l'appel a été entendu, Laura a reçu plusieurs propositions et dès ce mercredi soir, elle était donc accueillie chez Eléonore, 45 ans qui a fait parler son cœur, ayant été elle même à la rue il y a quelques années

"Il n'y a personne qui m'est venu en aide. Je m'en suis sortie, mais ça aurait été quand même bien que quelqu'un me donne un coup de main. Moi, j'ai la possibilité à l'heure actuelle de pouvoir mettre à disposition une chambre à cette demoiselle qui a une fille super magnifique et d'une politesse énorme. Alors, je me régale. Elles viennent d'arriver, elles viennent d'installer leurs affaires. Tout est déjà réglé. En fait, je fais ça plus par devoir civique, devoir humain que par le besoin financier. C'est vraiment un devoir humain que de pouvoir s'entraider parce que tout seul, on va peut être plus vite, mais ensemble, on ira toujours plus loin. "

Laura et sa fille pourront rester chez Eléonore le temps qu'il faut. Laura est bien sûr très touchée. "Je suis soulagée, ça fait un bien fou de voir la solidarité qu'il peut y avoir, j'ai reçu beaucoup de messages, beaucoup de propositions. Je me suis pris une claque. Et là, ça va, ça va un peu mieux. Il y a beaucoup de choses qui bougent, c'est bien. Je suis très touchée de tout ce qui se passe pour moi et ma fille est contente. En attendant d'avoir un logement social. On sera très bien avec Eléonore."

Ce n'est pas facile de demander de l'aide

Eléonore a aussi été très touchée par le courage de Laura, son courage de demander de l'aide. "On n'ose jamais trop en parler. C'est là où je trouve que Laura a eu un courage quand même assez incroyable de faire appel à vous, de faire appel à l'humanité des gens. Et il faut du courage pour tout simplement demander de l'aide. Moi, je n'en ai pas eu et j'ai trouvé ça magnifique à son âge, d'avoir ce courage là que de dire là, je suis dans la merde, à l'aide !".

