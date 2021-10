La solidarité et l'émotion à Nay après le décès de Mathis, élève en 4ème au collège Henri IV

Le collège Henri IV de Nay a réservé un petit endroit pour que les élèves du collège et du lycée puissent se recueillir suite au décès de Mathis le mercredi 13 octobre. Élève en classe de 4ème, l'enfant âgé de 13 ans a fait une crise d'asthme pendant un cours de sport au stade en face du collège, puis un malaise et après son état s'est dégradé. L'infirmerie a prévenu les pompiers puis l'hélicoptère mais le garçon n'a pas survécu.

à lire aussi Un élève du collège Henri IV à Nay décède des suites d'un malaise en cours de gym

Une cagnotte Leetchi pour Mathis

Depuis ce jeudi matin, tout le monde peut donc déposer des fleurs et des petits mots devant l'établissement. Des bougies ont déjà été allumées. La grande sœur de Mathis une cagnotte via Leetchi. En quelques heures, plus de 100 participants avaient déjà donné 2.800€. Des collégiens et des lycéens à la sortie des classes ont raconté que l'ambiance était triste, comme si tout le monde était un peu endeuillé : "On essaye de ne pas trop en parler parce que certains le connaissaient et ils pleurent", "Certains professeurs pleurent aussi", "On en a discuté entre nous, ça attriste tout le monde", "D'habitude dans les classes, c'est le bazar, c'est bruyant, là c'est très calme, triste"...

Des collégiens déposent fleurs et bougies en mémoire de Mathis décédé à la suite d'un malaise en cours de sport au collège Henri IV de Nay © Radio France - Marion Aquilina

Collégiens et lycéens à Nay au lendemain du décès de Mathis des suites d'un malaise Copier

Le maire de Nay, Bruno Bourdaa, s'est rapidement rendu sur place pour aller rencontrer les élèves avec la direction de l'établissement. La priorité pour les prochains jours c'est évidemment les enfants et le personnel de l'établissement avec la cellule psychologique : "Tout le dispositif a été mis en place. D'après ce que me disait le proviseur, pendant deux jours ou plus il y aura une assistance psychologique pour les enfants qui veulent parler, pour les adultes aussi, pour les quatre garçons en classe de terminale qui ont accompagné le petit. Ce sont des choses traumatisantes."

Mathis jouais club de rugby de Bénéjacq chez les minimes

"Pour un club c'est une grande tristesse, surtout qu'on connaît bien la famille, son père, sa mère et sa sœur", explique Didier Larousse, le président du club de rugby de Bénéjacq où jouait Mathis, chez les minimes. Didier Larousse très ému, confie que le père du garçon est éducateur au club. "C'est un petit ange qui va être au ciel et qui va veiller sur ses copains. C'est très compliqué, la perte de quelqu'un de notre famille, le rugby c'est une grande famille. L'école de rugby va annuler les manifestations prévues samedi. Mathis faisait partie de l'Entente Bénéjacq-Pontacq-Nay donc les autres présidents sont solidaires et annulent aussi leurs opérations prévues. Chez les seniors, on va rendre hommage à Mathis et faire une minute d'applaudissements, lui rendre hommage comme il se doit."

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix