Plaintel, France

Il y a un trafic inhabituel sur la petite route de campagne le long de laquelle se situe cette maison ou plutôt ce qu'il en reste. "C'est incroyable, sortir vivants de là-dedans, c'est un miracle", lance Alain, un ami du couple. Pas de miracle en revanche pour le chien un Saint-Bernard qui a disparu dans l'explosion. Et surtout le couple n'a plus rien. La maison que ces éleveurs de porcs à la retraite avaient depuis plus de 30 ans n'existe plus. "Ils n'ont plus rien", expliquent Anne et Stéphanie leurs filles qui ont lancé une cagnotte sur internet. "On a déjà acheté des vêtements mais après il va falloir leur trouver un logement et tout acheter, un lit, un canapé, tout le matériel électro-ménager, payer un loyer..."

3000 euros en moins de 24h

Et les dons affluent. "On ne s'attendait pas à un tel élan de solidarité, on remercie tout le monde", ajoutent Anne et Stéphanie.

Le couple se trouvait à l'étage, dans leur lit, quand la maison a explosé © Radio France - Johan Moison

Le couple est encore à l'hôpital à Saint-Brieuc ce lundi après-midi. En sortant, et attendant de trouver une solution plus durable, il sera logé par des membres de leur famille.