La Somme pas épargnée par la flambée des prix du poisson

Depuis quelques mois, les prix du poisson et des crustacés sont à la hausse, jusqu'à 50 % de plus sur certains produits. Des prix élevés qui pèsent dans le panier des consommateurs à quelques jours de Noël.

Bekir Aslipak a vu ses prix flamber de 30 % à cause du Brexit

Si vous avez prévu du poisson sur votre table de fête, vous avez sans doute constaté les prix à la hausse sur les étales. Alors chaque année, les prix montent mécaniquement à l'approche de Noël. Mais cet hiver, c'est carrément une flambée. "Les pinces de tourteau, par exemple, je suis habituellement à 49 €/kg, là je suis à 59 ! Les langoustines vivantes, généralement, c'est 79 €/kg, désormais c'est 99 €/kg", explique Bekir Aslipak, le gérant de la Poissonnerie d'Amiens.

Plus 30% ces derniers mois

Il constate une hausse générale des prix d'environ 30 % ces derniers mois. "C'est surtout lié au Brexit. Il faut savoir que 80 % de la pèche française vient du Royaume-Uni. C'est à cause de ça qu'on se retrouve avec des prix complétements dingues." Depuis, il essaie de proposer chaque semaine plusieurs promotions pour continuer à attirer ses clients quitte à rogner un peu sur ses marges. "Ce n'est plus de la négociation avec mes fournisseurs, je les agresse presque" ajoute Bekir Aslipak.

"Poissonnerie d'Amiens" essaie d'avoir en permanence des promotions pour rester attractive. En ce moment, les coquilles Saint-Jacques © Radio France - Théo Caubel

Selon lui, il ne faut pas que la situation s'envenime encore. Il estime qu'on n'est pas loin du prix maximum acceptable par les consommateurs. Pourtant en cette période de fête, les clients sont nombreux dans son magasin. "On est prêt à faire ce petit effort financier pour pouvoir garder nos habitudes de réveillon" explique une cliente. "C'est vrai que c'est devenu un luxe le poisson, ajoute un autre. Si on compare, avec le même budget, vous faites 10 repas avec de la viande, contre 3 avec du poisson". Tous précisent néanmoins qu'ils sont prêts à manger moins souvent du poisson, pour continuer à consommer du poisson via des filières de qualité.