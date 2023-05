"La soumission chimique ce n'est pas que la drogue du violeur", une campagne de sensibilisation lancée

Au-delà de son cas personnel, Caroline Darian veut sensibiliser, expliquer ce qu'est la soumission chimique au plus grand nombre. Son père est soupçonné d'avoir drogué sa mère pour la soumettre sexuellement à d'autres hommes pendant des années à Mazan dans le Vaucluse. Plus largement, il s'agit d'un phénomène plus répandu et plus complexe qu'on ne le pense. C'est pour le faire connaitre, qu'elle lance une campagne nationale de sensibilisation appelée #mendorspas stop soumission chimique.

Un phénomène mal connu

"La soumission chimique c'est le fait de profiter du fait qu'on a donné un produit à quelqu'un à son insu pour profiter d'elle. Ça peut être par exemple pour la violer, pour la voler ou pour la tuer", explique le docteur Michel Cadart, médecin généraliste à Avignon et coordinateur du réseau de soin en addictologie ARCA dans le Vaucluse. Parmi les drogues administrées il y a le GHB, aussi appelée "drogue du violeur", mais il n'y a pas que ça explique ce médecin : "Ce n'est pas que la drogue du violeur. La plupart du temps ce sont des médicaments : des anxiolytiques, ou des somnifères".

Ces médicaments sont soumis à prescription médicale mais on peut les trouver dans la boite à pharmacie familiale. De très nombreux cas de soumissions chimiques se passent d'ailleurs au sein d'un même foyer. "Souvent la victime connait l'agresseur. C'est un ami, ou un membre de la famille. D'ailleurs, le plus souvent ça se passe dans le milieu familial. Un père, un mari, ou une mère verse des produits dans un verre ou dans la nourriture et fait en sorte que vous soyez plus vulnérable", explique Michel Cadart.

Des enquêtes difficiles

Ce cadre familial et la soumission chimique rendent ce type d'affaires très délicates car les victimes mettent énormément de temps à prendre conscience de ce qu'elles subissent et donc à porter plainte et les preuves manquent bien souvent. "Il y a parfois des victimes qui n'ont quasiment pas de souvenirs, si ce n'est des douleurs, des ecchymoses, des choses qui ne pouvaient s'expliquer qu'au travers de ce qu'elles avaient subi", explique Maitre Marc Geiger, avocat au barreau de Carpentras qui a défendu une dizaine de victimes de viols sous GHB. Cette drogue disparait en seulement quelques heures de l'organisme. Il faut donc agir vite pour faire des analyses et prouver la soumission chimique.

Maitre Geiger raconte aussi le traumatisme d'un viol après soumission chimique. "Imaginez votre état d'esprit lorsque vous vous réveillez embrumé dans un endroit que vous ne connaissez pas et que vous avez la sensation qu'il vous est arrivé quelque chose. Vous allez avoir petit à petit des flash insupportables, des images qui s'imposent à vous, d'actes sexuels que vous n'avez pas consenti puisque vous n'en aviez pas conscience et petit à petit les choses vous reviennent. Donc c'est à la fois être victime de viol et en même de ne pas être en mesure de s'approprier sa propre histoire." Cet avocat précise qu'un viol après soumission chimique est passible de 20 ans de réclusion, car c'est considéré par la loi comme une circonstance aggravante.