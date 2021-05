La Souterraine : l'homme soupçonné d'avoir fracassé des distributeurs de billets est en partie relaxé

L'homme de 29 ans, soupçonné d'avoir détruit des distributeurs de billets, dégradé le portique de la gendarmerie de La Souterraine, et abîmé une pompe a essence, est condamné à trois mois de prison avec sursis. Son implication n'a été prouvée que dans certaines dégradations.

L'homme soupçonné d'avoir commis des dégradations à La Souterraine, au cours de la soirée du 24 novembre 2020 a été en partie relaxé. Ce Creusois de 29 ans était soupçonné d'avoir détruit des distributeurs bancaires à la masse. Il aurait aussi dégradé le portique de la gendarmerie, et abîmé l'écran d'une pompe à essence. Cependant son implication dans certains faits n'a pas pu être prouvée.

Des traces d'ADN et les images de vidéosurveillance comme preuve

L'homme nie être l'auteur des dégradations depuis le début de la procédure. Il assure qu'il était à une soirée chez des amis. Les convives, quant à eux, ont rapporté qu'il s'était absenté un assez long moment.

Malgré tout, la justice estime qu'elle n'a pas assez de preuves pour certains des faits de dégradation. Elle a décidé de le relaxer pour les faits concernant le portique de la gendarmerie et sur l'un des distributeurs de billets.

Le jeune homme est seulement condamné pour la destruction d'un distributeur et de l'écran de la pompe à essence. Pour ces faits, des traces ADN et des images de vidéosurveillance le mettent en cause. Il écope de trois mois de prison avec sursis.