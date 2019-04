La Souterraine : l'homme soupçonné d'avoir frappé un pompier, placé en détention provisoire

Guéret, France

Le jeune homme de 25 ans, soupçonné d'avoir frappé un pompier à La Souterraine, dans la nuit de mardi à mercredi, vient d'être placé en détention provisoire. Il devait être jugé en comparution immédiate ce jeudi 18 avril au tribunal de Guéret. Il a demandé un délai pour préparer sa défense, mais au vu de son casier judiciaire chargé, les juges n'ont pas souhaité qu'il rentre chez lui en attendant son jugement.

Cet homme de la communauté des gens du voyage est mis en cause pour sept faits au cours de cette fameuse nuit. Il aurait donné un coup de poing à un pompier qui intervenait sur un incendie de haie, tout près du campement installé sur l'ancien parking d'Aldi. Il aurait aussi commis des violences (sans ITT) sur deux gendarmes. On lui reproche également d'avoir lancé des menaces et des outrages. Le suspect reconnait certains faits, mais pas la totalité.

Le suspect a déjà passé huit ans en prison

Ce jeune homme a déjà fait l'objet de nombreuses condamnations. Le juge en a énuméré 10, rien qu'entre 2009 et 2012, pour vol, conduite sans permis, ou encore menaces de mort. Entre 2011 et février 2018 il a aussi purgé une peine de prison pour un vol avec violences ayant entraîné la mort. À l'époque des faits le jeune homme était mineur.

Son séjour en prison a été émaillé d'incidents qui ont rallongé sa peine. Il a notamment commis des violences sur un surveillant en 2016. Le procureur de la République a demandé la détention provisoire car il craignait de nouvelles infractions, d'éventuelles pressions sur les victimes ou les témoins ou encore une fuite du suspect.