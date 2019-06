La Souterraine porte plainte pour demander l'expulsion de nouvelles familles de gens du voyage

La Souterraine, France

La mairie de La Souterraine a décidé d'être ferme avec chaque nouvelle installation illégale de gens du voyage pour ne pas revivre les tensions récentes qui avaient découlé de la présence de familles sur le parking de l'ancien supermarché Aldi. La municipalité a donc porté plainte pour demander l'expulsion des nouveaux-arrivants qui ont stationné leurs six caravanes près de la gendarmerie, dans la zone commerciale Roger Gerbaud. Les familles expliquent que l'aire d'accueil de La Souterraine étant pleine, elles n'avaient pas d'autre choix que s'installer sur ce terrain. Terrain qu'elles ont, au passage, tondu et qu'elles s'engagent à laisser propre. Elles promettent également discrétion et quiétude pour les riverains. Mais pour la mairie, leur simple présence sur ce terrain qui n'est pas prévu pour cela est déjà un trouble à l'ordre public. "Ils se branchent sur l'eau et l'électricité, c'est du vol de fluides", ajoute l'adjoint au maire Bernard Audousset.

à lire aussi La mairie de la Souterraine, démunie face aux familles de gens du voyage installées zone Mermoz

Mauvaise foi ou malentendu ?

Surprises, les familles assurent de leur côté qu'un accord aurait été conclu avec la mairie. Elles restent un mois et paieront une petite somme en dédommagement. Mais cet accord est complètement fictif maintient-on à la mairie qui explique avoir été claire : il faut partir. La procédure d'expulsion peut d'ailleurs être d'ores-et-déjà ordonnée par la préfecture.

Problème d'accueil récurrent

Mairie et gens du voyage s'accordent en revanche à dire que la Creuse n'est pas au point en matière d'accueil des itinérants. L'aire d'accueil de La Souterraine est souvent pleine et, surtout, "le souci vient qu'il n'y ait pas d'aire de grand passage en Creuse", regrette Bernard Audousset. Ce qui explique que les gens du voyage s'agglutinent à Guéret et La Souterraine qui disposent de petites aires. "Et lorsqu'il n'y a plus de places, ils vont s'installer à côté", poursuit l'élu qui se souvient d'avoir vu 30 caravanes sur le terrain de foot de Saint-Agnant-de-Versillat. "Il faudrait quand même que notre département fasse quelque-chose", conclue Bernard Audousset.

C'est d'ailleurs une obligation légale. Chaque département doit normalement avoir une aire de grand passage, c'est à dire un terrain pour accueillir temporairement entre 50 et 200 caravanes.