La SPA de Mulhouse alerte sur les conditions de transport animalier à travers l'Europe

Après un contrôle sur une camionnette venue de Slovaquie et transportant une centaine de chiots, la SPA de Mulhouse lance une pétition pour une législation européenne plus stricte.

"Un chiot était mort, d'autres étaient morts dans les heures qui ont précédé. Les autres étaient fatigués, il faisait trop chaud." Voilà comment Hugues Zech, le directeur de la SPA de Mulhouse, décrit la centaine de très jeunes chiens que les soigneurs ont pris en charge lundi 13 juillet, lors du contrôle d'une camionnette par les douanes. En piteux état, les animaux venus de Slovaquie, et à destination de l'Espagne, entassés dans des cages, étaient déshydratés.

Une pétition lancée

Après plusieurs heures de contrôle, les papiers s'avèrent réglementaires : les chiens sont tatoués, et leurs passeports correspondent. La camionnette repart, un crève-cœur par la SPA. "Nous étions très tristes", confirme Hugues Zech. Une semaine plus tard, une pétition lancée par la SPA de Mulhouse recueille plus de 12.000 signatures.

Nous demandons des normes bien plus drastiques au niveau européen sur le transport des animaux vivants, et qu'on les applique à tout pays traversé

Le directeur de la SPA de Mulhouse ne peut pas le prouver, mais il soupçonne que ces chiots n'avaient pas l'âge minimum de 4 mois, requis pour entrer sur le territoire français, en raison des règles du vaccin contre la rage. Mais les papiers, tamponnés par des vétérinaires slovaques, étaient bien en règle.