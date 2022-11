La SPA demande une sanction exemplaire à l'encontre des propriétaires du chiot victime de maltraitance

"Il faut absolument que la sanction soit tout à fait exemplaire" selon Jacques-Charles Fombonne, directeur de la SPA , invité de Wendy Bouchard sur France Bleu, ce mardi. La Société Protectrice des Animaux s'est constituée partie civile, comme le permet le code de procédure pénale, et va demander des dommages et intérêts. "Il y a malheureusement des crétins partout" regrette J.C. Fombonne, pour qui "il faut que la sanction pénale pour des gens qui sont connus soit forte. Rappelez-vous ce joueur de foot qui avait commis des sévices graves sur son animal. Il faut que les sanctions soient à la hauteur de la notoriété des personnes. Joueur de foot, influenceur, etc... ont un impact comme un model social, comme un model de réflexion aussi, si tant est qu'il n'y est pas une véritable antinomie entre "influenceur" et "réflexion", mais ce sont des gens dont le comportement influe sur le comportement des autres et notamment des jeunes. Dans ce cas là, c'est une infraction délictuelle qui est grave et il faut vraiment qu'elle soit sanctionnée" insiste le directeur de la SPA.

Une enquête est en cours, pour acte de cruauté envers un animal. Les auteurs de ces actes de barbarie risquent jusqu'à trois ans de prison et 45.000 euros d'amende.

Le chiot de quatre mois, un american staffordshire terrier, a été sauvé in extremis de chez ses propriétaires, à Argenteuil (Val d'Oise). C'est la fondation Assistance aux animaux qui l'a récupéré, vendredi dernier, avec l'aide des services de police (la BAC d'Argenteuil). L'animal souffrait de malnutrition, et portait de nombreuses traces de coups, "maigrelet et malnutri, boiteux par des pattes fracassées, un corps parsemé de plaies et des cicatrices de cigarettes et d’acide" précise la fondation dans un communiqué . Elle ajoute que "le bilan vétérinaire révèlera en plus des plaies et œdèmes visibles, des fractures du crâne, des mandibules, de la hanche, du genou, des doigts de ses pattes et des anciennes fractures sur les côtes et les patte". L'animal ne parvenait plus à marcher. Une situation telle qu'il a été placé sous morphine par le vétérinaire.

L'association qui l'a sauvé s'interroge : "Les propriétaires ont-ils utilisé leurs poings, leurs pieds ou une arme pour mutiler ainsi ce jeune staff ? Depuis combien de temps subit-il de tels sévices ?"

Le couple d'influenceurs, "Rop et Rocka FrenchRapQueen" déjà connu des services de police, avait publié une vidéo dans laquelle le jeune chien était apparu.

Le chiot a été rebaptisé Hope (espoir, en anglais) a placé dans l’un des refuges de la fondation.